Avdelningschef - analysverksamhet inom fasta bränslen, asbest och lakning
2026-01-06
Känner du dig redo att vidareutvecklas inom ledarskapet? Är du en engagerad och ansvarstagande person som har förmågan att se helhetsperspektiv och som motiveras av att arbeta i en förändringsdriven och kvalitetsfokuserad organisation? Drivs du av att inspirera, motivera och utveckla andra människor samt av att kombinera teknik och ledarskap. Då kan du vara den vi söker!
Om rollen och avdelningen
Vi söker nu en avdelningschef som ska leda, utveckla och fördela arbetet inom den avdelning som utför analyser av fasta bränslen, asbest och lakning.
Avdelningen är under ständig utveckling, särskilt inom området bränsleanalyser, och som avdelningschef har du en central och drivande roll i både förbättrings- och utvecklingsprojekt. I rollen krävs att du är teknisk kunnig, har ett strukturerat arbetssätt och fungerar som kontaktperson både internt och externt.
På avdelningen arbetar åtta medarbetare med varierande ålder, erfarenhet samt utbildningsbakgrund. Gruppen präglas av god sammanhållning, öppen dialog och ett aktivt lärande, där man stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Som avdelningschef har du ett nära och tätt samarbete med avdelningens tekniskt ansvarig, vilket skapar goda förutsättningar för kvalitet, effektivitet och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Som avdelningschef arbetar du verksamhetsnära och kombinerar operativt ledarskap med strategiskt ansvar. Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
• Planerar, fördela och leda det dagliga arbetet på avdelningen
• inneha personal- och arbetsmiljöansvar enligt gällande lagar och interna riktlinjer
• coacha, stötta och utveckla medarbetarna i deras dagliga arbete och långsiktiga utveckling
• genomföra medarbetarsamtal samt lönesättande samtal
• ansvara för nyrekryteringar och introduktion av ny personal
• planera och följa upp kvalitetsarbetet i enlighet med ackrediterade standarder
• ha nära samarbete med avdelningens teknikansvarig
• hantera tillbud, avvikelser och dokumentera åtgärder samt utredningar
• fungera som bollplank och stöd för produktionschefen och övriga chefskollegor
• leda och driva projekt framåt, både inom avdelningen och tvärfunktionellt
Du kommer att ingå i ett nätverk med andra avdelningschefer och ha en nära dialog med produktionschefen som också är din närmaste chef.Profil
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och närvarande ledare med förmåga att fatta beslut och stå stadigt även i utmanande och föränderliga situationer. Du har en god kommunikativ förmåga.
Du är prestigelös, lösningsorienterad och har ett naturligt driv som gör att du ser möjligheter där andra ser hinder. Med ett strukturerat, självständigt och analytiskt arbetssätt, kombinerat med god problemlösningsförmåga bidrar du till resultat, kvalitet och kontinuerlig förbättring.
Du visar genuint intresse och förståelse för andra människor, uppmärksammar och uppskattar dina medarbetares insatser, motiverar dem och ger dem ansvar och befogenheter så att de kan växa och utvecklas i sina roller. Du engagerar dig i organisationen och följer givna riktlinjer, rutiner och värderingar.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning samt arbetslivserfarenhet inom analysområdet
• Meriterande med högskoleutbildning inom teknik, miljö eller naturvetenskap
• Ledarskapserfarenhet med personalansvar är starkt meriterande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vårt erbjudande
På SGS erbjuder vi dig en vänlig och stöttande företagskultur med en vilja att låta dig växa och utmanas. Vi värnar om samarbete och har därför regelbundna chefsforum och ledarträffar. Vi har också en digital plattform med gedigna ledarutbildningar som du uppmuntras att gå för att göra dig mera trygg i din ledarroll.
På SGS kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi arbetar utifrån Lean-konceptet vilket gör att vi har korta beslutsvägar och ett starkt förändringsdriv i alla delar av organisationen. Utöver det så har vi på SGS en härlig gemenskap på arbetsplatsen. Vi har även friskvårdsbidrag och tillämpar flextid.
Vill du vara med och skapa "A better, safer and more interconnected world"? På SGS gör vi skillnad på riktigt!
SGS medverkar till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen till en organisation som bidrar till en hälsosammare värld!
Hur och när?
Detta är en tillsvidaretjänst på 100 %, dagtid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. SGS tillämpar 6 månaders provanställning.
Kontaktperson
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Produktionschef Camilla Peterson
Email: camilla.peterson@sgs.com
Telefon: 0707324361
Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv på svenska, varför du söker tjänsten samt ett CV, senast den 8 februari 2026. Vi kommer att hålla löpande intervjuer under ansökningstiden.
Du ansöker genom att trycka på knappen "ansök" nedan.
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. SGS Group är en av världens största laboratoriekoncerner med högkvalificerade laboratorier för medicinska, miljö- och livsmedelsanalyser. SGS finns över hela världen med fler än 2600 kontor och laboratorier med över 90 000 medarbetare. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad och Umeå. Vi är cirka 340 medarbetare. Verksamheten är uppdelat på två affärsområden - Miljö och Livsmedel. Vi är ett ackrediterat laboratorium (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön. Ersättning
Enligt avtal
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SGS Analytics Sweden AB
(org.nr 556152-0916), https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden Arbetsplats
