Avdelningsansvarig med affärsfokus - driv projekt, människor och resultat
Selectus Bemanning AB / Civilingenjörsjobb / Södertälje Visa alla civilingenjörsjobb i Södertälje
2026-02-25
Avdelningsansvarig
Om rollen
Som Avdelningsansvarig har du det operativa, ekonomiska och personella ansvaret för din avdelnings projekt. Du är motorn i verksamheten och säkerställer att projekten levererar rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad.
Du ansvarar för lönsamhet, resursplanering och att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att lyckas. Rollen rapporterar direkt till Projektchef/VD. I vardagen förväntas du lösa problem självständigt och eskalera vid behov.
Arbetsuppgifter & ansvar
Projektledning & drift
Planera och fördela resurser dagligen
Säkerställa att rätt person är på rätt plats med rätt verktyg, material och instruktioner
Följa upp pågående arbeten mot tidplan och kvalitet
Identifiera risker tidigt och agera proaktivt
Kliva in operativt vid behov för att säkra leverans
Ekonomi & försäljning
Självständigt räkna på jobb och ta fram offerter
Säkerställa att projekten håller budget och kalkyl
Identifiera, hantera och debitera ÄTA-arbeten
Arbeta för framtunga betalplaner och stabilt kassaflöde
Vara primär kontaktperson mot kund i tekniska och operativa frågor
Arbeta aktivt med merförsäljning
Personal & arbetsmiljö
Leda, följa upp och kravställa mot medarbetare
Säkerställa att arbetsmiljö-, säkerhets- och skyddsregler följs
Kontrollera tidrapporter, arbetsorder och egenkontroller
Hålla avdelningsmöten och genomgångar

Kompetenser
Vi söker dig som är van att driva projekt i mål, snarare än administrera dem.
Mycket god teknisk kompetens inom avdelningens fackområde
Stark struktur- och planeringsförmåga
Förmåga att hantera flera projekt parallellt
Affärsmässig och van att räkna på jobb
Tydlig i kravställning kring tid, kvalitet och ordning
Beslutsför och handlingskraftig
Befogenheter (mandat)
Ekonomi
Lämna offert/pris till kund upp till 100 000 kr (enligt marginalkrav)
Göra inköp inom projektets budgetramar
Personal
Bevilja ledighet
Genomföra muntliga tillrättavisande samtal
Kalla in extra resurser vid arbetstoppar
Rapportering & uppföljning
Veckovis: Delta i resursplaneringsmöten
Månadsvis: Sammanställa prognoser och underlag till ekonomi/ledning
Projektavslut: Genomföra efterkalkyl och erfarenhetsåterföring
Mål & KPI:er
Omsättning enligt budget
Projektmarginal (TB)
Debiteringsgrad (personal och egen tid)
Kassaflöde och fakturering i tid. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
9764093