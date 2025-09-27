Avdelningsansvarig Kött, Fågel, Chark & Ost- ICA Skanör
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Vellinge Visa alla butikssäljarjobb i Vellinge
2025-09-27
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Vellinge
, Malmö
, Trelleborg
, Staffanstorp
, Lomma
eller i hela Sverige
ICA Supermarket Skanör söker nu en erfaren och engagerad avdelningsansvarig för kött, fågel, chark och ost. Vi erbjuder en heltidstjänst i en familjär butik med högt tempo, kunniga kollegor och en tydlig lokal förankring.
Du arbetar varannan helg, med start enligt överenskommelse. Körkort och tillgång till bil är ett krav. Lön sätts efter överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Som avdelningsansvarig har du det övergripande ansvaret för planering, beställningar, varuexponering, säljdrivande aktiviteter samt kvalitet och lönsamhet inom ditt område. Du arbetar operativt i avdelningen tillsammans med teamet och ser till att avdelningen alltid är inspirerande, välfylld och i toppskick - både för kunder och medarbetare.
Du ansvarar för att leda, coacha och utveckla ditt team, sätta tydliga mål och skapa engagemang och stolthet i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som: Har dokumenterad erfarenhet från arbete med färskvaror - gärna från ICA eller liknande dagligvaruhandel
Har god förståelse för butiksekonomi och nyckeltal
Är van att arbeta målinriktat, driva projekt och se möjligheter till utveckling
Är strukturerad, lösningsorienterad och har hög arbetsmoral
Brinner för både kundupplevelse och för att bygga en positiv intern kultur
Du har även relevanta utbildningar och certifikat inom livsmedelssäkerhet, t.ex.:
ICA:s Egenkontrollprogram
Grundutbildning i livsmedelshygien
HACCP - faroanalys och kritiska styrpunkter
Temperatur- och datummärkning enligt ICA:s riktlinje
Vi erbjuder dig: En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
Ett engagerat team och en butik med god stämning
Heltidstjänst med start enligt överenskommelse
Arbetstid varannan helg
Lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal, pensionsavsättningar och försäkringar
Möjlighet till vidareutbildning inom ICA
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med inledande provanställning enligt överenskommelse. Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om Storesupport by Job&Talent:
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Oliver oliver.lundberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9529680