Avdelning 355 Diabetes, endokrin- och gastroenterologi söker sjuksköterska!
2025-11-12
Publiceringsdatum2025-11-12
Avdelning 355 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning diabetes, endokrinologi och gastroenterologi.
Avdelningen disponerar 21 vårdplatser vilka är fördelade i tre moduler med sju vårdplatser i vardera modul. Som sjuksköterska ansvarar du för en sådan modul dag, kväll och helg.
Vad erbjuder vi?
Vi välkomnar nu dig som ny medarbetare in i vår härliga sjuksköterskegrupp. Här hos oss har du möjlighet att utvecklas och växa in i din sjuksköterskeroll. Atmosfären hos oss är avslappnad, tillåtande och inkluderande.
Dagtid måndag - fredag finns en farmaceut på avdelningen som stödjer dig i det farmakologiska arbetet och en resurssköterska som stöd för alla gruppsjuksköterskor med exempelvis inskrivningar, administrering av intravenösa läkemedel och vårdplaneringar. Vi har en tydlig arbetsbeskrivning som sätter ram för det dagliga omvårdnadsarbetet.
På avdelningen bedrivs ett internt utbildningsprogram med regelbundna föreläsningar som syftar till att öka kompetensen runt de mest förekommande sjukdomstillstånden. Är du nyutexaminerad sjuksköterska erbjuder vi obligatoriskt mentorstöd under ditt första år. Även du som har arbetat en tid kan få en mentor om du så önskar.
Vi har individuell schemaplanering vilket hos oss innebär att du arbetar blandat dag/kväll/helg med stor möjlighet att själv påverka och forma ditt individuella schema. Nätterna tas om hand av fasta nattlag på avdelningen.
En gång per år har du ett enskilt utvecklingssamtal där vi skriver en individuell målplanering för din kompetensutveckling under kommande år.Dina arbetsuppgifter
Med patienten i centrum utför du omvårdnadsuppgifter där medicinsk kunskap och klinisk bedömning vägleder dig i ditt arbete. Du utför bedömningar och vidtar åtgärder. Du leder omvårdnadsarbetet och har ett nära samarbete med undersköterska, läkare, farmaceut, fysioterapeut och arbetsterapeut. På avdelningen förekommer ett brett spektrum av internmedicinska sjukdomstillstånd vilket ger dig en bred internmedicinsk plattform. Arbetsmiljön hos oss är tempofylld men samtidigt tillåtande och lärorik.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är att du har erfarenhet av akutsjukvård eller slutenvård. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Melior och SAMSA. Du som söker en tjänst hos oss har förmåga att göra helhetsbedömningar och prioriterar och strukturerar arbetsdagen samtidigt som du drivs av att arbeta i team. Du är orädd för att ta egna initiativ och du är en skicklig organisatör.
Vi vill gärna ha en kollega som dessutom har förmågan att arbeta metodiskt med de riskbedömningar och omvårdnadsplaner som görs för att skapa största värde för våra patienter. Alla medarbetare på avdelning 355 arbetar professionellt och sätter stort värde i att leverera vård och omvårdnad på hög nivå.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
