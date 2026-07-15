Avarn Uppsala söker Gruppledare till vår Driftjour
Avarn Security AB / Väktarjobb / Uppsala Visa alla väktarjobb i Uppsala
2026-07-15
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Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. En väktare har en central roll i att upprätthålla trygghet och säkerhet i olika miljöer. Yrket innebär att förebygga och hantera risker genom att övervaka lokaler, patrullera områden och kontrollera att säkerhetsrutiner följs. Väktaren arbetar ofta i nära kontakt med människor och behöver kunna agera lugnt och professionellt i både vardagliga situationer och vid incidenter. Arbetet kan omfatta allt från larmutryckningar och tillträdeskontroller till rapportering av avvikelser och samarbete med polis eller andra myndigheter. Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, integritet och förmåga att fatta snabba beslut under press.
Avarn Uppsala söker Gruppledare till vår Driftjour – vill du leda i händelsernas centrum?
I Driftjouren är du en central del av verksamheten och ansvarar för att säkerställa den dagliga driften för våra kunder. Arbetet är varierande och innebär att hantera akuta vakanser, inkommande kundärenden samt utföra operativa uppdrag såsom rondering, parkeringsövervakning och larmhantering. Ingen dag är den andra lik, och du blir en viktig länk i att skapa trygghet, service och kontinuitet i leveransen.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Utbildning och utveckling inom säkerhetsområdet
Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar
Ett stöttande team där samarbete, mångfald och respekt står i centrum
Goda möjligheter att utvecklas inom företaget
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i ett högt arbetstempo. Du har god kommunikativ förmåga, kan prioritera bland flera arbetsuppgifter samtidigt och känner dig bekväm med att fatta beslut när situationen kräver det. För att lyckas i rollen är du serviceinriktad, flexibel och har ett naturligt engagemang för att hjälpa både kunder och kollegor.
Hos oss får du en roll med stor variation där du kombinerar operativt säkerhetsarbete med samordning och kundkontakt. Du blir en del av ett engagerat team där trygghet, kvalitet och professionalism genomsyrar det dagliga arbetet.
Arbetstider: VarierandeTjänsteställe: UppsalaVaraktighet: Heltid, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal Kunderna ger oss ett stort förtroende, och arbetet inom Driftjouren är en viktig del av vår leverans. Du bidrar varje arbetspass till att upprätthålla säkerhet, service och kvalitet genom att snabbt hantera uppkomna situationer, säkerställa bemanning och genomföra operativa säkerhetsåtgärder. I rollen kommer du att ha kontakt med såväl kunder som allmänhet och kollegor, vilket ställer krav på att du är tydlig, lugn och professionell även i pressade situationer. Din insats bidrar till ökad trygghet för våra kunder och samhället i stort. Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Information om processen
Välkommen att söka tjänsten via vårt system där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista dag att ansöka är 2026-08-16. Sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5800
– ej via mejl.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg (även skräppost).
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 9000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Jobbnummer
10003614