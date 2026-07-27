Avarn söker utbildade ordningsvakter till Örebro
Avarn Security AB / Väktarjobb / Örebro Visa alla väktarjobb i Örebro
2026-07-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Örebro
, Hallsberg
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
eller i hela Sverige
En ordningsvakt arbetar på offentliga platser där många människor är i rörelse. Därför är det viktigt att vara stresstålig och ha hög social kompetens. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande. Han/hon har rätt att avlägsna, omhändertaga och gripa. För att få arbeta som ordningsvakt krävs en speciell ordningsvaktsutbildning och ett ordningsvaktsförordnande.
Tjänsteställe: Örebro
Arbetstider: Varierande arbetstider, både vardagar och helger.
Varaktighet: Behovsanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Tillträde: Omgående/enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker utbildade ordningsvakter som är säkerhetsmedvetna, serviceinriktade, empatiska och har en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska vara utbildad ordningsvakt med ett giltigt ordningsvaktsförordnande.
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
körkort B
genomfört ordningsvaktsutbildning inom de tre senaste åren med godkänt resultat
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-08-30 - sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5812ej
via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen. Ha koll på din inkorg då testerna skickas dit.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 9000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Planering/Rekrytering Region Mitt
Nina Sandin nina.sandin@avarnsecurity.com Jobbnummer
10012588