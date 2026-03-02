Avarn söker ordningsvakter - ledande aktör inom ordningshållning
Är du redan ordningsvakt eller ska du bli ordningsvakt och vill arbeta under sommaren 2026? Avarn söker just dig!
Om Avarn Security
Avarn Security är ett företag med viktigt samhällsengagemang. Vi bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle.
Vi lever våra värdeord Ansvar - Omtanke - Samarbete.
De ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass". Vill du bidra till ett tryggare samhälle i de områden vi verkar? Bli vår nya kollega och gör skillnad!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Avarn vänder sig nu till dig som vill arbeta som ordningsvakt inom något utav de olika uppdragen inom avdelning ordning/handel. Det innefattar gallerior, handelsmiljöer, kommunala uppdrag, samt uppdraget inom kollektivtrafiken (SL).
Vi erbjuder både heltid-, och deltidsanställning med varierande arbetstider dvs kväll, dag, natt och på helger till dig som är utbildad ordningsvakt eller har en inplanerad ordningsvaktsutbildning under våren 2026.
Avarn bygger framtida ordningsvakter genom ständig kompetensutveckling inom branchen gentemot våra kunder och utveckla vår personal. Vi har framtagit ett utbildningspaket där du har möjlighet att kompetensutvecklas inom vår regi och växa i din yrkesroll. De utbildningar som du bland annat kommer att delta i genom denna tjänst är:
• PDV utbildning
• Arenautbildning
• Säkerhetsutbildning & Säkerhetsskyddsutbildning
• AOSP utbildning
• Naloxon utbildning
med tillhörande fortbildningar
Vi värdesätter ditt personliga engagemang och driv vilket är viktigt i denna tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 20 år enligt 4§ Lag om ordningsvakter Lag (2014:401) och innehar ett giltigt ordningsvaktsförordnande eller är godkänd på Polisens lämplighetstester för att sedan påbörja ordningsvaktsutbildningen under våren 2026.
Utöver det behöver du vara ostraffad*, drogfri, ha ordnad ekonomi, god hälsa och fysik samt gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning likställt med den.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Information om ansökan
Välkommen att söka tjänsten via vårt system (ej via mejl) där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag 2026-03-23.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
