Avarn Security Systems AB i Göteborg söker servicetekniker brandlarm
Avarn Security Systems AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2025-08-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security Systems AB i Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
, Helsingborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Tillsammans är vi Avarn Security
Vi är en komplett säkerhetsaktör i Norden och alla vi som arbetar här bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle - varje dag, dygnet runt. I vår breda organisation finns många möjligheter till lärande och utveckling. Vi satsar aktivt på en god arbetsmiljö och arbetsplatser där alla känner sig välkomna. Oavsett roll är din insats viktig för att vi tillsammans ska kunna skapa säkerhet och ansvarstagande i världsklass.
Om jobbet som servicetekniker brandlarm
Är du en nyfiken tekniker som vill utveckla ditt intresse för skräddarsydda säkerhetslösningar? Då kan du vara den vi söker. Som servicetekniker ingår du i ett team som består av arbetsledare samt servicetekniker. Tillsammans arbetar ni med installation och service av våra larm-, passage- och CCTV-system för olika kunders behov. Du ansvarar för varierade underhåll- och servicearbeten och håller kontakt med kunderna. Som ambassadör för Avarn Security utför du varje uppdrag med yrkesstolthet och höga krav på kvalitet och säkerhet. Visst beredskaps-/jourarbete kan komma att ingå i tjänsten.
Tjänsteställe: Göteborg
Arbetstider: Mån-fre 07:30-16:30
Varaktighet: Heltid, Provanställning om 6 månader kan tillämpas.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Sista ansökning: 2025-09-30
Du som söker
För att trivas och lyckas i rollen som servicetekniker hos oss, behöver du vara en ansvarsfull och handlingskraftig person. Vi tror också att du är en lyhörd och omtänksam medmänniska, som vill bidra till ett gott samarbete. Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt vid att dina personliga egenskaper går hand i hand med våra värderingar: Ansvar - Omtanke - Samarbete.
Rollen kräver att du:
• Har god erfarenhet inom säkerhetsbranschen och klarar av att utföra arbeten helt på egen hand.
• Har bred produktkännedom och arbetat i minst två år som säkerhetstekniker, alternativt installatör eller driftsättare inom brandlarmssystem
• Är en lagspelare som är noggrann, kvalitetsmedveten och kan arbeta självgående
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och har kunden i fokus
• Har vilja att aktivt delta i förbättringsarbete för ständig kvalitetsutveckling
• Har körkort B
• Har svenskt medborgarskap
Det är mycket meriterande om du även är behörig ingenjör inom Brandlarm
Att jobba hos oss
Avarn Security Systems är enheten som levererar skräddarsydda tekniska säkerhetslösningar till våra kunder. Systems är rikstäckande med flera kontor och säkerhetsbutiker runt om i landet. Vi erbjuder allt inom brandlarm, CCTV, dörrautomatik, lås, larm, passage och inbrottslarm. Med samtliga certifikat inom lås och larm säkerställer vi att en mycket hög kvalitet på våra tekniska säkerhetsinstallationer.
Hos oss är ingen dag är den andra lik. Våra kunder finns i alla branscher och våra uppdrag är varierande och tekniskt utmanande. Du blir en del av ett proffsigt team med erfarna och hjälpsamma kollegor och stöttande chefer.
Några av våra många förmåner
Som säkerhetstekniker har du många utvecklingsmöjligheter. Du kan fördjupa din expertis inom våra olika säkerhetssystem, utvecklas till personlig tekniker, systemtekniker, systemspecialist eller ledande projekttekniker. Du kan även bli skyddsombud eller fadder till juniora kollegor. I vår stora nordiska koncern kan du flytta utan att byta arbetsgivare.
Vi har gedigna kollektivavtal och bonusprogram på både team- och individnivå. Vi erbjuder förmånlig pension via Lifeplan, friskvårdsbidrag och rabatter via förmånsportalen Benify. Vi förser dig med mobiltelefon och dator, och har bilpolicy med elbil som val.
Rekryteringsprocessen
För att bli anställd behöver du bli godkänd i en säkerhetsprövning med kontroll i polisens och länsstyrelsens register. Tjänsten kan innefatta arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap.
VIKTIGT! Urval kommer att ske löpande och vi önskar ha din ansökan snarast möjligt. Gör därför din ansökan direkt i vårt system för lediga tjänster på hemsidan, HÄR! (inte via e-post eller externa jobbsökartjänster). Sista ansökningsdag är 30/9. Välkommen med din ansökan!
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Individuell lönesättning , Friskvårds bidrag 3000kr , mobil , förmånsbil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security Systems AB
(org.nr 556479-1829), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn - Systems (Teknik) Kontakt
Produktionschef Service Väst
Andreas Pettersson Andreas.Pettersson@avarnsecurity.com Jobbnummer
9451544