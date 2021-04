Avarn Security söker väktare och ordningsvakter till Jönköping - Avarn Security AB - Väktarjobb i Jönköping

Avarn Security AB / Väktarjobb / Jönköping2021-04-13Vill du jobba på ett modernt säkerhetsföretag som skapar trygga miljöer för företag, myndigheter och människor? Vi söker nu engagerade ordningsvakter och väktare för arbete vid behov.Vad innebär jobbet?Vi söker dig som kan jobba varierande arbetstider, dvs ibland dag och ibland natt och helger.Du behöver känna dig säker och bekväm med att köra bil då en stor del av arbetstiden är bilburen, vilket innebär att vi kör till våra kunder och ser till så att kundens byggnader är låsta och att inga obehöriga befinner sig på kundens område.Vi sitter även stationärt på flera utav våra objekt, vilket innebär att vi bemannar hos kunden under hela arbetspasset. Vi ger kunden den service och säkerhet som de förväntar sig av oss. Kunderna litar på oss och anförtror oss ett stort ansvar. Som en av medarbetarna i Avarn Security är det väldigt viktigt att du står för våra värderingar ansvar, omtanke och samarbete och att du kan arbeta i enlighet med dem.Vi förväntar oss att du är tillgänglig för arbete under sommarmånaderna - därefter kommer det att finnas möjlighet för fortsatt arbeteArbetstider: VarierandeTjänsteställe: JönköpingVaraktighet: Behov, tillsvidareTillträde: Enligt överenskommelseKvalifikationer: Vi söker väktare och ordningsvakter som är säkerhetsmedvetna, serviceinriktade, stresståliga med en inre trygghet samt en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska känna dig trygg i din roll som väktare eller ordningsvakt. Det är även av stor vikt att du är flexibel för varierande arbetsuppgifter och att du har en hög kommunikations- och samverkansförmåga. Vi söker dig som är ansvarstagande och empatisk och som tycker att hänsyn och ärlighet är viktigt. Ett gott kamratskap gör det lätt att ha roligt medan vi arbetar!Våra allmänna krav är att du som söker ska ha:- fyllt 18 år som väktare , 20 år gäller för ordningsvakt.- ostaffad- drogfri- gymnasiekompetens- god svenska i tal och skrift- god hälsa och fysik- ordnad ekonomi- för tjänsten som ordningsvakt krävs att du redan är utbildad med ett aktivt ordningsvaktsförordnande.Meriterande kvalifikationer är väktarutbildning (VU1+ VU2), erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, tekniskt kunnande, erfarenhet av självständigt arbete samt av natt- och skiftarbete.Är du rätt profil för Avarn så erbjuder vi utbildning!Som medarbetare på Avarn Security bidrar du till att förverkliga vår vision - säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Gemensamt för oss som jobbar på Avarn Security är att vi bygger förtroende genom ansvar, omtanke och samarbeteSök tjänsten via vår hemsida/lediga tjänster- ej via mejl.Vi vill ha din ansökan senast 2021-05-25Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 000 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass". Som väktare och ordningsvakt hos Avarn Security kommer du att medverka till att skapa trygghet och service för våra kunder.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-13Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-05-13Avarn Security AB5689376