Avarn Security söker stationär väktare till Katrineholm
Avarn Security AB / Väktarjobb / Katrineholm Visa alla väktarjobb i Katrineholm
2026-06-24
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Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. En väktare har en central roll i att upprätthålla trygghet och säkerhet i olika miljöer. Yrket innebär att förebygga och hantera risker genom att övervaka lokaler, patrullera områden och kontrollera att säkerhetsrutiner följs. Väktaren arbetar ofta i nära kontakt med människor och behöver kunna agera lugnt och professionellt i både vardagliga situationer och vid incidenter. Arbetet kan omfatta allt från larmutryckningar och tillträdeskontroller till rapportering av avvikelser och samarbete med polis eller andra myndigheter. Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, integritet och förmåga att fatta snabba beslut under press.
Som väktare inom Avarn Security får du ingen vanlig arbetsplats - ingen dag är den andra lik utan du får en spännande vardag där din uppgift är att stärka vår kunds trygghet och förebygga incidenter samt värna för en tryggare miljö. Du kommer att växa med dina kollegor i utmaningarna ni möter – och tillsammans öka kompetensen inom teamet.
Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Du ska vara en god och hjälpsam kollega, som bidrar till att skapa trivsel på jobbet. Självklart delar du våra värderingar – ansvar, omtanke och samarbete.
Det är vårt jobb att skapa trygghet. För allmänheten och för vår kund så representerar du en trygg hamn, där de kan söka stöd och få hjälp. Vår kund har gett oss ett stort ansvar och det ställs vissa formella krav på våra medarbetare. Oavsett tjänst så är ditt arbete viktigt.
Det här kan du förvänta dig av oss som arbetsgivare
ett arbete där din insats är viktig
goda utvecklingsmöjligheter i företaget
lön efter avtal
att vi tar din arbetsmiljö på allvar och arbetar med ständiga förbättringar
Tjänsteställe: Katrineholm
Arbetstider: Varierande, mer information får du vid ev. intervju
Varaktighet: Behovsanställning. Provanställning om 6 månader tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Annonsen riktar sig mot ett befintligt stationärt objekt i Katrineholm
Då vår kund växer så behöver vi fylla på med nya duktiga medarbetare.
Vi arbetar nära vår kund som har höga krav på vår leverans och utförande av tjänst, samtidigt som detta är ett spännande och utmanande uppdrag. Du kommer att arbeta tillsammans med kunden, besökare och entreprenörer i den dagliga driften där fokus på service och den fysiska säkerheten är högsta prioritet.
En viss kunskap och intresse för teknik och god svenska & engelska i tal och skrift är ett krav då kunden är engelsktalande.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att leverera hög service samt är ansvarsfull, självgående och van vid att ta egna initiativ. Du ska trivas i att arbeta enskilt såväl som i att arbeta i grupp. Vi ser gärna att strukturering, lösningsorienterad och flexibilitet är en naturlig sak för dig. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Våra krav för denna tjänst
Att du är myndig och är ostraffad*, enligt FAP 573-2, du behöver även vara drogfri och inneha gymnasiekompetens. Utöver det behöver du ha god svenska och engelska i tal och skrift. För att jobba å Avarn behöver du ha god hälsa och fysik med en ordnad ekonomi. Du måste även inneha B-körkort.
Meriterande kunskaper:
väktarutbildning (VU1 + VU2), skyddsvaktsutbildning eller annan utbildning ifrån bevakningsbranschen. Även intresse för teknik och tekniskt kunnig.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår du på BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Urvalstester kommer att tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen i vilket fall du får mer information via e-post.
Ansökningar hanteras löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt - dock senast 2026-08-31 https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5773
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
641 30 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Rekrytering Region Mitt
Krister Svartström krister.svartstrom@avarnsecurity.com Jobbnummer
9976896