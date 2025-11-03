Avarn Security söker skyddsvakter till objekt i närheten av Östhammar
2025-11-03
En skyddsvakts uppgift är att bevaka skyddsobjekt och skydda mot sabotage, spioneri, terroristbrott och grovt rån. En skyddsvakt har särskilda befogenheter att undersöka fordon, utföra kroppsvisitationer, ta föremål i beslag, avvisa och omhänderta personer som befinner sig vid ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt är verksamheter som är viktiga för att samhället ska kunna fungera i fred, kris eller krig. Exempel på skyddsobjekt är ett kärnkraftverk, en flygplats eller en militär anläggning.
Tjänsteställe: Skyddsobjekt i närheten av Östhammar
Varaktighet: Tillsvidare-Behovsanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder dig en chans att vara med och skapa framtidens skyddsvakter i Sverige där teamwork, utbildningar och övningar är en stor del av arbetet utöver det ordinarie uppdraget. Vi kommer tillsammans att arbeta i team och samverka med både myndigheter, uppdragsgivare och övriga aktörer för att upprätthålla och skapa det säkraste och tryggaste uppdraget i Sverige.
Arbetet består av ronderande och stationär bevakning där höga krav ställs på dig som individ att kunna upprätthålla en hög nivå av säkerhet på objektet. God samarbetsförmåga med kollegor och kund samt förmåga att fatta bra beslut på egen hand. Att du är kommunikativ och har god fysik är något som krävs för att trivas i tjänsten.
Om du är en social, empatisk och positiv person med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till, kan du vara en av dem vi söker.
Krav för den här tjänsten:
• Ostraffad
• Drogfri
• Gymnasiekompetens
• God svenska i tal och skrift
• Ordnad ekonomi
• Körkort B
• Fyllda 18 år
Det är särskilt meriterande om du redan har en eller flera av de branschutbildningar som krävs för att arbeta här. Du får möjlighet att kryssa i de utbildningar du har i urvalsfrågorna. Har du inte någon av de branschutbildningarnra som krävs kommer vi att stå för utbildningen.
Vår verksamhet pågår dygnet runt, året om och kan innebära långa pass och obekväma arbetstider. Avarn Security erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Eftersom Avarn Security är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
Våra värderingar är avgörande för oss och vi är övertygade om att vi med Ansvar, Omtanke och Samarbete skapar en arbetsmiljö där vi alla trivs och ständigt utvecklas.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-12-31. Tester kommer tillämpas i rekryteringsprocessen.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Enlig kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
