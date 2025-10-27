Avarn Security söker skyddsvakter för behov Karlskoga/Arboga
Avarn Security AB / Väktarjobb / Karlskoga Visa alla väktarjobb i Karlskoga
2025-10-27
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Hallsberg
, Nora
eller i hela Sverige
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation.
Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.
Tjänsteställe: Karlskoga/Arboga
Arbetstider: Dag eller natt
Varaktighet: Tillsvidare
Vi söker skyddsvakter till Karlskoga och Arboga- Behovsanställning med möjlighet till fast arbetstidsmått.
Vill du ha ett arbete där högt säkerhetstänk, service och teknik möts i en spännande vardag? Vi söker skyddsvakter till Karlskoga och Arboga som vill arbeta med varierande och ansvarsfulla uppgifter i en dynamisk miljö. Hos oss har du chansen att arbeta med människor, utveckla dina färdigheter och samtidigt bidra till trygghet och säkerhet.
Vi erbjuder utbildning till rätt person - så låt inte tidigare erfarenhet stoppa dig! Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som skyddsvakt arbetar du i många olika miljöer och med varierande arbetsuppgifter. Vi söker dig som:
•
Tycker om att arbeta med människor och har ett tydligt serviceinriktat engagemang.
•
Har teknisk förståelse och är intresserad av att utvecklas.
•
Har ett starkt säkerhetstänk och vilja att bidra till trygghet.Kvalifikationer
Vi letar efter medarbetare som är:
•
Säkerhetsmedvetna, serviceinriktade och stresståliga.
•
Ansvarsfulla och positiva med en inre trygghet.
•
Självständiga problemlösare och bra på att samarbeta i grupp.
För att söka behöver du uppfylla dessa krav:
• Minst 18 år och vara ostraffad.
• Drogfri och med ordnad ekonomi.
• Gymnasiekompetens och god svenska i tal och skrift.
• God hälsa och fysik.
• B-körkort.
• Svenskt medborgarskap.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Meriterande erfarenheter:
•
Skyddsvaktsutbildning (Både Civil eller Militär)
• Väktarutbildning VU1 + VU2
•
Vapenutbildning (HAS enl. FAP 694-1)
•
Erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen
Vi kommer att erbjuda dig, skyddsvaktsutbildning via BYA (vid behov) och intern vapenutbildning. Du kommer också få en viktig roll i en verksamhet där trygghet och säkerhet står i fokus. Du kommer också få möjlighet till en långsiktig karriär hos oss.
Ansök via vår hemsida under "Lediga tjänster" - vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande, så vänta inte! Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, 2025-11-30. Observera att vi använder tester i urvalsprocessen.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Pontus Johansson pontus.johansson1@avarnsecurity.com Jobbnummer
9575686