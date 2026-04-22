Avarn Security söker säljare till Region Syd Växjö
Avarn Security AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-04-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Växjö
, Älmhult
, Vetlanda
, Karlshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Avarn och bidra till säkerhetslösningar i världsklass? Vi söker en engagerad säljare till Växjö.
Vill du ta din säljkarriär till nästa nivå och samtidigt arbeta med att skapa trygghet och säkerhet för företag och samhälle? Hos Avarn Security erbjuds du en utvecklande roll där du får kombinera självständighet med ett starkt stöd från organisationen, för att tillsammans leverera säkerhetslösningar i toppklass.
Vi erbjuder
Som säljare hos oss får du:
En nyckelroll i en växande organisation med fokus på innovation och framtid.
Marknadsmässig fast lön kombinerat med attraktiva provisionsvillkor.
Tjänstebil och förmåner som friskvårdsbidrag.
Introduktion och löpande stöd för att du ska lyckas och trivas i din roll.
En inspirerande arbetsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor.
Om rollen
I rollen som säljare kommer du att fokusera på att bearbeta mellanstora och stora företag inom ditt geografiska område i region syd. Ditt uppdrag är att skapa nya affärsmöjligheter genom att erbjuda våra tjänster inom bevakning, säkerhetsteknik, brandsäkerhet och parkering.
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från den första kontakten till affärsavslut, och arbetar nära både kunder och kollegor för att säkerställa att våra lösningar möter kundernas behov. Med telefonen och personliga möten som dina främsta verktyg bygger du långsiktiga relationer som stärker både vår och kundernas verksamhet.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Boka och genomföra kundmöten samt presentera våra säkerhetslösningar.
Utveckla kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet.
Dokumentera dina aktiviteter och framgångar i CRM-systemet.
Delta i branschmässor och evenemang för att bygga nätverk och hitta nya affärsmöjligheter.
Du utgår från vårt kontor i Växjö och rapporterar till Regional Sales Manager.Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B och som drivs av att skapa resultat. Du är resultatinriktad och har en dokumenterad förmåga att överträffa försäljningsmål genom ett engagerat och målinriktat arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer. Du är självgående, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo, där du tar egna initiativ och håller fokus även under press.
Du behöver behärska svenska och engelska flytande, både i tal och skrift, då kommunikation med kunder och kollegor sker på båda språken. B-körkort är ett krav, då rollen innebär resor och kundbesök.
Det är meriterande om du har erfarenhet av teknikförsäljning, brandsäkerhet eller plattformslösningar.
Är du redo för nästa steg?
Ansök redan idag https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5685!
Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 2026-05-22. Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Om Avarn Security
Avarn Security är en av de ledande aktörerna inom säkerhetsbranschen i Norden. Vi kombinerar digitala och fysiska säkerhetslösningar för att skydda företag, samhällen och individer. Vår verksamhet präglas av ansvar, omtanke och samarbete - värderingar som genomsyrar allt vi gör.
Vill du veta mer om oss? Besök vår https://www.avarnsecurity.se/.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag i denna process.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8 000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta nedan kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124301".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
Reveljgränd 3 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Regional Sales Manager
Kostas Koyfis kostas.koyfis@avarnsecurity.com +46 733 84 20 21
9869187