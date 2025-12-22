Avarn Security söker hundförare till skyddsobjekt i Varbergs Kommun
Som skyddsvakt hos Avarn Security har du ett samhällsviktigt uppdrag att skydda och bevaka skyddsobjekt enligt skyddslagen.
En skyddsvakts uppgift är att bevaka skyddsobjekt och skydda mot sabotage, spioneri, terroristbrott och grovt rån. En skyddsvakt har särskilda befogenheter att undersöka fordon, utföra kroppsvisitationer, ta föremål i beslag, avvisa och omhänderta personer som befinner sig vid ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt är verksamheter som är viktiga för att samhället ska kunna fungera i fred, kris eller krig. Exempel på skyddsobjekt är ett kärnkraftverk, en flygplats eller en militär anläggning.
Vi söker passionerade hundförare som vill bli en del av vår växande hundverksamhet inom bevakningsbranschen. Hos oss får du chansen att arbeta med din hund varje dag - och vi erbjuder utbildning om du saknar rätt kompetens. Är du rätt person för jobbet? Då ser vi till att du får den utbildning som krävs!
Vi söker skyddshundförare (RPS). Din hund blir både din arbetskamrat och en del av din familj. Har du redan en hund som du tror passar? Våra erfarna instruktörer gör en professionell bedömning om den kan bli tjänstehund.
Vi erbjuder:
Ett spännande och varierande arbete
Möjlighet till utbildning och utveckling
Ett starkt team med hunden i centrum
Ta steget mot en karriär där lojalitet, trygghet och samarbete står i fokus - tillsammans med din bästa vän!
Typ av tjänst: Skyddsvakt med hundförarkompetens
Tjänsteställe: Hallands län, Varbergs kommun
Arbetstider: Varierande, både dag och natt
Varaktighet: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kvalifikationer: Vi söker dig som är hundförare eller har tidigare erfarenhet som hundförare inom bevakningsbranschen. Ett komplett ekipage består av en förare och minst en hund. Hunden/hundarna ska vara miljöstarka. Hundarna testas av Avarn Security i samband med rekryteringen. Du kommer att få all utbildning som krävs för tjänsten av Avarn Security.
Vi söker dig som har en personlig mognad och som känner sig trygg i rollen som skyddsvakt. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade. Du bör besitta ett högt säkerhetstänkande och social kompetens. Vi lägger stor vikt på din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. För att få arbeta på vissa objekt genomförs en säkerhetsprövning, fördjupad kontroll och även säkerhetsintervju.
Har du rätt profil, står vi för din utbildning.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
Fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
Gymnasiekompetens
God svenska i tal och skrift
Körkort B
Svenskt medborgarskap
Meriterande är:
Hundförarutbildning och lämplig hund
Väktarutbildning (VU1 + VU2)
Civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning, genomförd fom 2016 eller senare)
Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.
Tjänsten är placerade i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning kommer att genomföras och varför svenskt medborgarskap är ett krav.
Utöver det behöver du vara ostraffad**, drogfri, ha ordnad ekonomi samt god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security. För att kunna jobba som skyddsvakt krävs även ett skyddsvaktsgodkännande från länsstyrelsen (vi gör den ansökan).
Välkommen in med din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida, ej via mejl. Vi vill ha din ansökan senast: 2026-02-09. Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar tester i urvalsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8 000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
