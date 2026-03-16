Avarn Security söker dig som vill jobba som flygplatskontrollant på Arlanda
Avarn Security har uppdraget att leverera säkerhetstjänster till Stockholm Arlanda Airport vilket innebär bemanning med Flygplatskontrollanter, Skyddsvakter samt Väktare. Vi har sedan många år tillbaka även levererat säkerhetstjänster till Malmö flygplats (Sturup), Sälens flygplats (Scandinavian mountains airport) samt Oslo Lufthavn Gardermoen
Vi tror på ansvarstagande, samarbete och att visa omtanke mot kollegor och omvärlden. Vi ska vara förebilder för andra. Dina tidigare erfarenheter i livet är intressanta och du kommer att få möjlighet att använda och utveckla dem hos oss.
Nu söker vi fler kollegor till vårt team som vill bidra till säkerheten på Arlanda flygplats. Vi erbjuder dig ett spännande arbete som flygplatskontrollant på en av Sveriges största arbetsplatser.
Arbetstider: Varierande
Tjänsteställe: Arlanda flygplats
Varaktighet: Deltid tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde: Våren 2026
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetet utgår från Arlanda flygplats där man jobbar i säkerhetskontrollerna som flygplatskontrollant. I arbetet som flygplatskontrollant är din huvudsakliga arbetsuppgift att tillsammans med kollegor ansvara för att inga obehöriga personer passerar säkerhetskontrollen och att alla otillåtna föremål stoppas. I rollen som flygplatskontrollant är det viktigt att du är uppmärksam, stresstålig, samt har ett högt säkerhetstänk. Vi ser att du är en ansvarsfull person med stort fokus på ditt arbete. Arbetet är fysiskt krävande och under en arbetsdag står och går du större delen av dagen. Det förekommer även en del tunga lyft.
Som person är du glad och positiv och tycker om att arbeta med människor. Du vill bidra till att alla får ett professionellt bemötande, från den vane affärsresenären till familjen som åker i väg på sin första resa. Du klarar av att kombinera säkerhet och service och på så sätt skapa trygghet för både resenärer och kollegor genom ditt höga säkerhetstänk.
Anställningen inleds med obligatorisk utbildning på 3 veckor med både teoretisk och praktisk del, Avarn står för utbildningen och man får lön under perioden. Efter avslutad utbildning och praktik, med godkänt resultat, har du möjlighet att börja arbeta.
Arbetstiderna varierar och du måste räkna med att kunna jobba mycket tidiga morgnar där vanligaste starttiden hos oss är 03:50. Du arbetar på skift efter ett fast schema, där du jobbar både vardagar och helger.
Vi erbjuder anställning på deltid, 50% eller 70% med start under våren 2026.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
• Är myndig
• Har svenskt medborgarskap
• Är ostraffad* och laglydig
• Kan kommunicera väl på svenska och engelska
• Har god hälsa och fysik
• Inte har betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder
• Godkänt slutbetyg i minst svenska 1 och engelska 5 på gymnasienivå eller motsvarande utbildningsnivå
• Fungerande färgseende och hörsel
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
För dig som får tjänsten väntar en härlig arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter samt möten med alla slags människor - allt i en internationell flygplatsmiljö.
För att få arbeta på Arlanda krävs en godkänd säkerhetsprövning, vilket innebär att du ska kunna styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta skall styrkas i form av intyg, betyg eller likvärdigt som dokumenterar perioden januari 2021 till nu. Säkerställ att du har dokumentationen i ordning inför en eventuell intervju. Avarn genomför ekonomisk granskning vid rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-04-30. Sök tjänsten via annons -ej via mejl. Färdighetstester för att bedöma språk och instruktionsförståelse kommer att tillämpas i denna rekryteringsprocess. Slumpmässiga tester för röntgenbehörighet kan komma tillämpas.
Välkommen med din ansökan, hoppas vi hörs!
/Rekryteringsgruppen Avarn Security Arlanda
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Rekryteringskoordinator
Victoria Svensson victoria.svensson@avarnsecurity.com 0102223031
9800931