Avarn Security söker brandväktare till Södertälje!
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2026-07-20
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Du utför ett viktigt arbete!
Som brandväktare är ingen dag den andra sig lik. Rollen innebär ett ansvarstagande för kundens trygghet, där förebygga och hantera incidenter är vardag. Uppdraget involverar bland annat rondering samt larmutryckning som innefattar olycks- och sjukdomsfall, brand- och inbrottslarm. Vi arbetar som ett team med starkt samarbete, men det förekommer även ensamarbete som förutsätter högt ansvarstagande.
Vi ser gärna att du som söker är nyfiken, engagerad, och ansvarstagande med högt säkerhetstänk. Det ställer också krav på förmågan att fatta svåra beslut och samverka med externa aktörer, då du ofta är först på olycksplatser.
Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Du ska vara en god och hjälpsam kollega, som bidrar till att skapa trivsel på jobbet. Självklart delar du våra värderingar – ansvar, omtanke och samarbete.
Tjänsteställe: Södertälje
Arbetstider: Varierande, mer information får du vid ev. intervju
Varaktighet: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten. Du ska vara myndig för att kunna få anställning, ha godkända betyg i Svenska 1 och goda kunskaper i tal och skrift i svenska.
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer. https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5808ej
via mejl.
Välkommen med din ansökan - vi vill ha din ansökan senast 2026-08-31 Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
151 38 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Planering/Rekrytering Region Mitt
Frida Nilsson Gustafsson frida.nilsson@avarnsecurity.com Jobbnummer
10007136