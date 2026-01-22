Avarn Security i Örebro söker väktare till sommaren 2026
2026-01-22
Om Avarn Security
Avarn Security är ett företag med viktigt samhällsengagemang. Vi bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle. Våra värdeord Ansvar - Omtanke - Samarbete ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass".
I denna annons söker vi först och främst dig som kan arbeta minst sex veckor under perioden juni till augusti. Det är ett sommarvikariat med mycket goda möjligheter till förlängning både för extra- samt behovsanställning före och efter.
Arbetstider: Varierande både dag och natt.
Tjänsteställe: Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Läs nedan om de olika tjänstebeskrivningarna för att se vad som skulle passa dig bäst:
Ronderande väktare: Här är den huvudsakliga uppgiften att skydda egendom, byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador. Detta förebyggs eller åtgärdas genom tillsyn och larmåtgärder. Tillsyn kan ske rörligt genom både inom-och utomhusrondering av bl.a.. lagerlokaler, kontor, garage, trapphus och källare. Du besöker bevakningsobjekt, kontrollerar att inga obehöriga vistas i området, att fönster- och dörrar är stängda/låsta samt att larm är påkopplat. Tillsyn kan även ske påkallande, vilket betyder att tillsynen blir nödvändig först efter tex ett utlöst larm. Arbetet sker oftast bilburet i enkel eller dubbelbemannad bil.
Stationär väktare: Här arbetar du hos våra kunder som en viktig representant för deras verksamhet. Vi har många olika kunder inom bland annat dagligvaruhandel, nöje, finans, fastigheter, hälsovård och informationsteknik. Du kan exempelvis arbeta i receptionsmiljöer och bevakningscentraler. Vidare så är följande ett axplock av vanligt förekommande arbetsuppgifter: mottagning av personal och besökare, övervakning av in- och utpasseringssystem, nyckelhantering, bevakningsronder, rapportering av tillbud, behörighetskontroller, kontorsservice m.m.
Skyddsvakt: arbetar du med bevakning av samhällsviktiga anläggningar. Där kravet på säkerhet är maximalt. Som skyddsvakt kan man i grunden vara väktarutbildad med en avkortad skyddsvaktsutbildning alternativt ha genomfört längre grundutbildning som skyddsvakt. - Ett skyddsvaktsgodkännande från länsstyrelsen tillkommer också. Vi ställer höga krav på våra skyddsvakter vad gäller personliga egenskaper, erfarenhet av arbete i en publik miljö samt juridiska kunskaper. Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Gemensamt för alla positioner är att du behöver vara lugn, noggrann, flexibel och uthållig. Du har förmågan att arbeta självständigt och kan kombinera god service med ett utpräglat säkerhetstänk samt att du även har en god kommunikations- och samverkansförmåga. Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du vara myndig innan du påbörjar uppdraget, ha gymnasiekompetens med godkänt i svenska 1, ha god svenska i tal och skrift och för de bilburna tjänsterna krävs självklart även ett B körkort.
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Det är meriterande om du är utbildad väktare men ej ett krav. Vi erbjuder utbildning till rätt person - så låt inte tidigare erfarenhet stoppa dig! För den som är motiverad och engagerad finns möjlighet att påbörja anställningen direkt efter utbildning. För att få tjänstgöra som skyddsvakt krävs en godkänd säkerhetskontroll. Vi kommer att ha en väktarutbildning i Örebro i mitten av april 2026, för att kunna erbjudas tjänsten behöver du kunna gå utbildning vid detta tillfälle.
Tidigare erfarenhet inom serviceyrken och ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är ett plus.
Information om processen
Välkommen att skicka ansökan via vårt system (ej via mail) där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag 2026-03-01
Vi tillämpar färdighetstester som ett steg i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg (även skräppost).
*All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Planering/Rekrytering Region Mitt
Nina Sandin nina.sandin@avarnsecurity.com Jobbnummer
9698127