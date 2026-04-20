Avarn Security behöver fler duktiga och intresserade skyddsvakter
2026-04-20
Arbetstider: Varierande tider dag och natt
Tjänsteställe: SAAB Kockums Karlskrona
Varaktighet: Vi söker medarbetare för behovsanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester kan komma tillämpas i rekryteringsprocessen. Vid frågor kontakta oss per mail så återkommer vi med ett svar. (Detta på grund av att rekryteringsprocessen är i större utsträckning)
Arbetsuppgifter: Som skyddsvakt arbetar du i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter som tex bemanna entréreceptioner, säkerställa att inga obehöriga äger tillträde till skyddsobjektet och rondering. Tjänsterna gäller beväpnad skyddsvakt.
Egenskaper som vi söker: Du vill jobba med trygghetsskapande arbete och har en naturlig fallenhet att kunna kombinera service med ett utpräglat säkerhetstänk. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt då det kan förekomma en del administrativt arbete i tjänsten. Vi söker säkerhetsmedvetna och serviceinriktade medarbetare med en inre trygghet, mognad och naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Det läggs stor vikt vid kommunikations- och samverkansförmåga då detta uppdrag innebär mycket kontakt med både kunder, entreprenörer, kollegor och besökare. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. Du har en positiv inställning till ditt arbete och har förmågan att sprida positiv energi i ett arbetslag.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Meriterande är:
väktarutbildning (VU1 + VU2)
civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning**, genomförd fr.o.m. 2020 eller senare)
vapenutbildning
tidigare erfarenhet av serviceyrke
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-05-26 - sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5675-
ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt. Så ansöker du
Henrik Einarsson henrik.einarsso@avarnsecurity.com
