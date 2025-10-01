Avarn Arlanda söker skyddsvakter i kombinerad tjänst
2025-10-01
Avarn Security har uppdraget att leverera säkerhetstjänster till Stockholm Arlanda Airport vilket innebär bemanning med Flygplatskontrollanter, Skyddsvakter samt Väktare. Vi har sedan många år tillbaka även levererat säkerhetstjänster till Malmö flygplats (Sturup), Sälens flygplats (Scandinavian mountains airport) samt Oslo Lufthavn Gardermoen
Avarn Security söker dig som vill ha ett varierande arbete som skyddsvakt på Arlanda med tjänstgöring i säkerhetskontrollen och bevakningen när behov uppstår.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete på Skandinaviens största skyddsobjekt som kommer att bestå av arbete i säkerhetskontrollerna och viss stationär bevakning. Du kommer att utgå från säkerhetskontrollen där du arbetar som flygplatskontrollant men kommer att vid behov att förstärka upp vår skyddsvaktsgrupp. Här ställs det höga krav på dig som individ att kunna upprätthålla en hög nivå av säkerhet på objektet. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att fatta bra beslut på egen hand. Att du är kommunikativ och har god fysik är något som krävs för att trivas i tjänsten. Du behöver vara flexibel och tycka om att arbetsuppgifterna som kan skifta med kort varsel.
Stämmer det att du är social, empatiskt och positiv med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till, skicka in din ansökan idag!
Arbetstidsmåttet är heltid där du på Arlanda kommer att jobba som flygplatskontrollant i säkerhetskontrollerna och stöttar bevakningen vid behov på våra olika positioner, där grindar är vanligast. Arbetstiderna är fördelade på dygnets alla timmar och dagar.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning som påbörjas efter överenskommelse med krav att kunna genomföra utbildningar som kommer att ges för att kunna ta anställning på Arlanda. Två års arbetslivserfarenhet är meriterande för denna tjänst.
Tjänsten kräver att du kan bära vapen. Ett bedömningssamtal kommer att tillämpas för denna kompetens innan vapenutbildning äger rum.
Meriterande är om du redan är utbildad skyddsvakt och flygplatskontrollant. Är du inte det så ser vi till att utbilda dig.
Även övrig erfarenhet från bevakningsbranschen är meriterande.
Krav på dig som söker:
• Svensk medborgare
• Fyllt 18 år
• 2 års arbetslivserfarenhet är meriterande
• Ostraffad och Drogfri
• Gymnasiekompetens
• God svenska i tal och skrift
• Ordnad ekonomi
• Körkort B
Meriterande för tjänsten
• Några års erfarenhet av att arbeta i bevakningsbranschen
• Skyddsvaktsutbildning
• Väktarutbildning Vu1 och Vu2
• HAS utbildning
• Erfarenhet av självständigt arbete
Vi erbjuder dig möjligheten att vara del av ett modernt säkerhetsföretag där du som medarbetare är vår viktigaste tillgång och avgörande för vår vision - säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Våra värderingar är avgörande för oss och vi är övertygade om att vi med ansvar, omtanke och samarbete skapar en arbetsmiljö där vi alla trivs och ständigt utvecklas.
Säkerhet och ansvarstagande är våra viktigaste ledord i allt vi gör. Vi söker därför personer som står för ett aktivt ansvarstagande och ett bemötande dina kollegor alltid kan vara stolta över. För att trivas i rollen krävs det att du är självgående och kan på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta egna beslut när situationen kräver det.
Vår verksamhet pågår dygnet runt, året om och kan innebära långa pass och obekväma arbetstider. Avarn Security erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Eftersom Avarn Security är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
För att få arbeta på Arlanda krävs en godkänd säkerhetsprövning, vilket innebär att du ska kunna styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta skall styrkas i form av intyg, betyg eller likvärdigt som dokumenterar perioden hösten 2020 till nu. Säkerställ att du har dokumentationen i ordning inför en eventuell intervju. Avarn genomför ekonomisk granskning vid rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-11-30. Sök tjänsten via annons -ej via mejl.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Du får mer information via e-post så håll utkik i din mejlkorg.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Avarn Security är en ledande aktör inom säkerhetsbranschen som erbjuder ett heltäckande utbud av säkerhetstjänster. Med vår tekniska expertis och mångåriga erfarenhet skyddar vi människor, företag och samhällskritiska anläggningar. Våra lösningar, som förenar digital och fysisk säkerhet, är utformade för att leverera säkerhet i världsklass.
Drivna av innovation och ett starkt ansvarstagande, arbetar vi för att skapa ett tryggare samhälle. Våra kärnvärden - samarbete, ansvar och omtanke - genomsyrar hela vår verksamhet och utgör grunden för allt vi gör. Med fokus på teknik och människan samt en tydlig vision om säkerhet i världsklass, fortsätter vi att forma framtidens säkerhetslösningar. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringskoordinator
Victoria Svensson victoria.svensson@avarnsecurity.com
9534869