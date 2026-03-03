Avarn Arlanda söker dig som vill bli skyddsvakt i kombinerad tjänst
Avarn Security AB / Väktarjobb / Sigtuna Visa alla väktarjobb i Sigtuna
2026-03-03
Avarn Security har uppdraget att leverera säkerhetstjänster till Stockholm Arlanda Airport vilket innebär bemanning med Flygplatskontrollanter, Skyddsvakter samt Väktare. Vi har sedan många år tillbaka även levererat säkerhetstjänster till Malmö flygplats (Sturup), Sälens flygplats (Scandinavian mountains airport) samt Oslo Lufthavn Gardermoen
Vi tror på ansvarstagande, samarbete och att visa omtanke mot kollegor och omvärlden. Vi ska vara förebilder för andra. Dina tidigare erfarenheter i livet är intressanta och du kommer att få möjlighet att använda och utveckla dem hos oss.
Nu söker vi fler kollegor till vårt team som vill bidra till säkerheten på Arlanda flygplats. Vi erbjuder dig ett spännande arbete som skyddsvakt och flygplatskontrollant på en av Sveriges största arbetsplatser.
Arbetstider: Varierande
Tjänsteställe: Arlanda flygplats
Varaktighet: Heltid tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Vi erbjuder dig ett spännande arbete på Skandinaviens största skyddsobjekt som kommer att bestå av arbete i säkerhetskontrollerna och viss stationär bevakning. Du kommer att utgå från säkerhetskontrollen där du arbetar som flygplatskontrollant men kommer att vid behov att förstärka upp vår skyddsvaktsgrupp. Här ställs det höga krav på dig som individ att kunna upprätthålla en hög nivå av säkerhet på objektet. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att fatta bra beslut på egen hand. Att du är kommunikativ och har god fysik är något som krävs för att trivas i tjänsten. Du behöver vara flexibel och tycka om att arbetsuppgifterna kan skifta med kort varsel.
Stämmer det att du är social, empatiskt och positiv med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till, skicka in din ansökan idag!
Arbetstidsmåttet är på heltid, förutsatt att du blir godkänd på kravställda utbildningar samt mottagit de licencer som är aktuella för tjänst. Fram tills dess har man en 70%-anställning. Du kommer att jobba främst som flygplatskontrollant i säkerhetskontrollerna och stöttar bevakningen vid behov på våra olika positioner, där grindar är vanligast. Arbetstiderna är fördelade på dygnets alla timmar och dagar.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning som påbörjas efter överenskommelse med krav att kunna genomföra utbildningar som kommer att ges för att kunna ta anställning på Arlanda. Två års arbetslivserfarenhet är meriterande för denna tjänst.
Tjänsten kräver att du kan bära vapen. Ett bedömningssamtal kommer att tillämpas för denna kompetens innan vapenutbildning äger rum.
Meriterande är om du redan är utbildad skyddsvakt och flygplatskontrollant. Är du inte det så ser vi till att utbilda dig.
Även övrig erfarenhet från bevakningsbranschen är meriterande.
Krav på dig som söker:
• Svensk medborgare
• Myndig
• 2 års arbetslivserfarenhet är meriterande
• Ostraffad och Drogfri *
• Gymnasiekompetens
• God svenska i tal och skrift
• Ordnad ekonomi
• Körkort B
Meriterande för tjänsten
• Några års erfarenhet av att arbeta i bevakningsbranschen
• Skyddsvaktsutbildning
• Väktarutbildning Vu1 och Vu2
• HAS utbildning
• Erfarenhet av självständigt arbete
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
För dig som får tjänsten väntar en härlig arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter samt möten med alla slags människor - allt i en internationell flygplatsmiljö. Vi ser gärna kvinnliga sökanden för denna roll.
För att få arbeta på Arlanda krävs en godkänd säkerhetsprövning, vilket innebär att du ska kunna styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta skall styrkas i form av intyg, betyg eller likvärdigt som dokumenterar perioden mars 2021 till nu. Säkerställ att du har dokumentationen i ordning inför en eventuell intervju. Avarn genomför ekonomisk granskning vid rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-05-31. Sök tjänsten via annons -ej via mejl. Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Du får mer information via e-post så håll utkik i din mejlkorg.
Välkommen med din ansökan, hoppas vi hörs!
/Rekryteringsgruppen Avarn Security Arla Ersättning
