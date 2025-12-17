Avarn affärsområde Saab söker skyddsvakter för heltid och behovsanställning
2025-12-17
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation.
Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Skyddsvakter arbetar med bevakning av samhällsviktiga anläggningar där kravet på säkerhet är maximalt. Som skyddsvakt kommer du att jobba med att leverera trygghet ute hos våra kunder på objekt som har avgörande betydelse för rikets säkerhet. Det kan vara genom bla behörighetskontroller, ledsagningar, receptionstjänster och ronderingar. Du kan jobba som både vapenbärande eller icke vapenbärande skyddsvakt.
Tjänsterna är tillsvidare anställning heltid och behov (vi tillämpar 6 månaders provanställning) med placering i Solna och Järfälla. Heltiderna är dag med ett 5:2 schema, behovstjänsterna är enligt behov, med fördel kan du arbeta heltid under sommaren. Tillträde enligt överenskommelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en personlig mognad och som känner sig trygg i rollen som skyddsvakt. Du bör besitta ett högt säkerhetstänkande och social kompetens. Vi lägger stor vikt på din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. För att få arbeta på våra objekt genomförs en säkerhetsprövning, fördjupad kontroll och även säkerhetsintervju.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• Fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• Gymnasiekompetens med godkänt resultat i Svenska och Engelska
• God svenska i tal och skrift
• Civil skyddsvaktsutbildning (Alt. militär skyddsvaktsutbildning**, genomförd fom 2016 eller senare) eller väktarutbildning (VU1 + VU2)
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Meriterande är:
• Vapenutbildning
• Körkort B
• Datorvana
• Arbetslivserfarenhet
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-01-11 sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
• * Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.Om företaget
Avarn Security är en ledande aktör inom säkerhetsbranschen som erbjuder ett heltäckande utbud av säkerhetstjänster. Med vår tekniska expertis och mångåriga erfarenhet skyddar vi människor, företag och samhällskritiska anläggningar. Våra lösningar, som förenar digital och fysisk säkerhet, är utformade för att leverera säkerhet i världsklass.
Drivna av innovation och ett starkt ansvarstagande, arbetar vi för att skapa ett tryggare samhälle. Våra kärnvärden - samarbete, ansvar och omtanke - genomsyrar hela vår verksamhet och utgör grunden för allt vi gör. Med fokus på teknik och människan samt en tydlig vision om säkerhet i världsklass, fortsätter vi att forma framtidens säkerhetslösningar. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Driftchef
Enzo Mavrokefalos enzo.mavrokefalos@avarnsecurity.com Jobbnummer
9650030