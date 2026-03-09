Avanzera söker Talent Acquisition Consultant - kommersiella roller
Vårt uppdrag:
Vi på Avanzera söker nu en erfaren Talent Acquisition Consultant till vår klient - ett snabbväxande start-up i Stockholm. Rollen passar dig som trivs i högt tempo och vill vara med och rekrytera nyckeltalanger inom kommersiella och strategiska roller.
Du kommer att vara anställd hos oss och jobba ute hos vår kund. Är du nyfiken på hur det är att jobba som konsult hos oss? Gå gärna in och läs våra omdömen på: https://www.reco.se/avanzera-ab
Start: ASAP
Löpande uppdrag (ongoing)
Plats: Stockholm, onsite 5 dagar/vecka

Dina arbetsuppgifter
Som Talent Acquisition Consultant tar du ansvar för hela rekryteringsprocessen - från första kontakt med kandidater till erbjudande och onboarding. Du agerar strategisk partner till hiring managers, bygger talent pipelines och säkerställer en stark kandidatupplevelse. Roller du kommer rekrytera för inkluderar bl.a. Sales, Marketing, Legal, Finance och Strategy.Bakgrund
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av rekrytering, gärna från startup, scale-up eller VC-backed bolag
• Har dokumenterad erfarenhet av kommersiella och strategiska roller
• Är självgående, samarbetsvillig och kan hantera högt tempo och snabb tillväxt
• Trivs med att bygga processer, strategier och talent pipelinesOm företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme.
Fast lön
