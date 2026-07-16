Åva gymnasium söker studie- och yrkesvägledare
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2026-07-16
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Vår vision är att Åva ska vara en skola att längta till, lita på och växa med.
Vi är en gymnasieskola som erbjuder både spets och bredd för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtida studier och yrkesval.
Åva Gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Täby med ca 1400 elever och 130 medarbetare. Skolan har ett brett programutbud med högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram samt International Baccalaureate. Vår satsning på internationalisering, digitalisering och det pedagogiska ledarskapet skapar stora möjligheter för pedagoger att utvecklas tillsammans. Idag är Åva gymnasium en skola som deltar i Erasmus- och Nordplus projekt med andra skolor i Europa. Alla professioner samarbetar för att förbereda eleverna för framtiden genom att medvetandegöra dem om teknikutveckling och hållbarhetsfrågor.
Vi är måna om att varje medarbetare ska känna arbetsglädje, hög grad av delaktighet och få goda möjligheter att växa i sin yrkesroll. Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2026/27. Eventuellt finns möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Som studie- och yrkesvägledare på Åva ingår du i ett starkt och kompetent elevhälsoteam. I teamet ingår fyra studie- och yrkesvägledare med olika program i sina ansvarsområden I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta på individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer arbeta med studie- och yrkesvägledning i både vid och snäv bemärkelse. Du kommer vara en viktigt person för att utveckla elevernas valkompetens och i arbetet med att stötta eleverna att nå gymnasieexamen.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten är utbildad studie- och yrkesvägledare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på en gymnasieskola. Vi vill att du som söker:
• har förmåga att planera och organsiera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt.
• arbetar strukturerat och har god förmåga att hantera olika administrativa system.
• värdesätter ett nära samarbete med kollegor.
• har förmåga till god kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• skapar tillitsfulla relationer.
Vid vår rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Besök gärna vår hemsida https://www.taby.se/ava-gymnasium/
Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 5-augusti. Urval sker löpande.
Om Täby kommun Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 34 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Biträdande rektor
Maria Hallbäck maria.hallback@taby.se +46855558011 Jobbnummer
10004355