AV-tekniker För dig som vill skapa, testa och göra idéer till verklighet
Onitio Sverige AB / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onitio Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
I denna roll söker vi dig som ser teknik som ett verktyg för att skapa upplevelser, flöden och innehåll, inte bara som något som ska fungera. Du kliver in i en konsultroll där du tillsammans med kund och kollegor är med och driver idéer från tanke till verklighet. Rollen passar dig som trivs när det händer mycket, där nya initiativ uppmuntras och där du får vara med och forma hur arbetet blir gjort.
Du arbetar nära både kund och team, ofta från start i nya projekt. Du fångar upp idéer, testar lösningar och ser till att saker faktiskt blir av. Det kan handla om teknik inom AV, studio, enklare produktioner eller andra tekniska miljöer där kreativitet och funktion möts. Du tar ansvar för helheten, från uppstart till genomförande, och bidrar aktivt med förbättringsförslag och nya sätt att arbeta.
Rollen är varierad och kombinerar tekniskt arbete med kreativ problemlösning, samarbete och dialog. Du är inte rädd för att prova nytt, ställa frågor eller ta initiativ, och du bidrar med energi som smittar av sig i teamet. När rollen är rätt märks det tydligt. Tempot ökar, fler idéer blir verklighet och samarbetet känns enkelt och inspirerande.
Som konsult hos Onitio är du en del av ett sammanhang med tydliga ramar, stöd från kollegor och en organisation som värdesätter engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Lön: 30 000 - 35 000 kronor i månaden, beroende på erfarenhet.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Vi söker dig som är nyfiken, självgående och drivs av att skapa och förbättra. Du gillar när idéer får ta plats och när du får vara med och göra dem verkliga. Du är engagerad, initiativtagande och ser möjligheter där andra ser begränsningar.
Du trivs i samarbeten, bygger energi i gruppen och stöttar andra samtidigt som du vågar ta ledning i kreativa sammanhang. Du är praktisk, lösningsorienterad och prestigelös, och du tycker att det är viktigare att saker blir gjorda än att allt är perfekt.
Erfarenhet från teknik, AV, studio, event, media eller produktion är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och vilja att utvecklas.Publiceringsdatum2026-01-28Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen. Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Jan Hådal på jan.hadal@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
(org.nr 556549-7541) Arbetsplats
Onitio Jobbnummer
9710264