Automationstekniker till småskalig robottillverkare
2026-04-17
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Vill du jobba med den absolut senaste tekniken? Hos Andon Robotics får du arbeta med skräddarsydda automationslösningar i ett passionerat team. Andon levererar kundspecifika hanterings- och svetsrobotar över hela Norden. Du får ett omväxlande jobb där kunden kan vara allt från en svensk möbeltillverkare till en större maskintillverkare. Med kunder över hela Norden erbjuder Andon Robotics möjlighet att få toppkunskaper inom automation.
• Tydliga mål, där din insats gör skillnad för dig själv och andra
• Möjlighet att få arbeta med den senaste tekniken
• Karriärmöjligheter och konkurrenskraftig lön Arbetsuppgifter
Gillar du kundrespons och att få glänsa med teknisk kunskap och problemlösningsförmåga? Som en del i eftermarknadsteamet blir du en nyckelspelare i att ta fram nya och utveckla befintliga automationslösningar. Du får bl.a. jobba med felsökning, service, underhåll, optimering och uppgraderingar. Det ger dig så väl bredd som specialistkompetenser, då inget uppdrag är det andra likt. Eftersom robotteknik utvecklas snabbt, är eftermarknaden ofta involverad i att implementera nya lösningar, retrofits och förbättringar - vilket gör jobbet dynamiskt och framtidsinriktat. Du samarbetar med utveckling, produktion, försäljning och support. Det ger insyn i hela verksamheten och möjlighet att påverka produktens livscykel.
• PLC-, Robot- och HMI-system
• Revidering av befintliga pneumatik- och elscheman
• Strukturerat arbetssätt och tydliga processerProfil
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet av industriell automation, med kunskap inom PLC-programmering, felsökning och kunskap inom elektronik. Har du kunskaper inom robotteknik så är det meriterande. Som person är du noggrann, analytisk och systematisk samt resultatorienterad, självgående och initiativrik. Du vill se tydliga resultat av ditt arbete, du uppskattar tekniska utmaningar och du trivs i en miljö där struktur och kvalitet är avgörande faktorer. Vi tror att du söker en arbetsplats som låter dig växa, ta ansvar och bidra till konkreta förbättringar. Krav att du talar och skriver svenska och engelska samt innehar B-körkort.
• Vi söker dig som vill lösa komplexa problem med avancerad teknik
• Har dokumenterad erfarenhet inom automation
• Har erfarenhet av felsökning och driftsättning av automationssystem
Vi vill erbjuda dig som redan jobbar med automation en bättre anställning, därför välkomnar vi ett förutsättningslöst samtal och möjligheten att träffa teamet innan du bestämmer dig. Nedanstående rekryterare berättar gärna mer om dina mål och ansvarsområden, om företagets tekniska kapacitet och effektiva företagsstruktur. Välkommen med din ansökan!
Om Industrisupport
Det här uppdraget är en direktrekrytering. Det innebär att Industrisupport rekryterar och svarar på frågor om tjänsten, men att du sedan får en anställning direkt av Andon Robotics AB.
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet och jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
703 44 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Andon Robotics AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66
