Automationstekniker till GIAutomation i Tidaholm

Vill du arbeta med avancerad automation från idé till färdig driftsatt anläggning?
Om GIAutomation
GIAutomation är ett växande företag inom automationsbranschen som utvecklar och bygger både special- och standardlösningar för industrikunder. Vi omsätter cirka 30 miljoner kronor och är i dag cirka 10 personer i verksamheten.
Hos oss finns alla resurser samlade inhouse: säljare, projektledare, konstruktörer, maskinbyggare och automationstekniker. Vid behov kompletterar vi med ett starkt och väl etablerat nätverk av konsulter.
Vi arbetar med ett högt kundfokus där långsiktiga relationer står i centrum. Vårt arbete präglas av hög kvalitet genom hela kedjan och vi levererar ofta kompletta turn key-lösningar, där automationsceller installeras, driftsätts och godkänns på plats hos kund innan projektet avslutas.
Efter en period med gynnsam försäljning och en rekordorder går vi in i 2026 med stark framtidstro. Vi utökar nu våra produktionsytor med nyrenoverade lokaler och behöver samtidigt förstärka teamet med ytterligare en automationstekniker för att möta kundernas ökade efterfrågan.
Om rollen
Som automationstekniker hos oss är du delaktig i stora delar av projekten, från tidig fas till färdig driftsatt anläggning hos kund. Du arbetar nära både kollegor och kunder och får ett helhetsansvar i tekniskt avancerade projekt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Programmering och simulering av robotar, PLC och visionsystem under konstruktionsfasen i våra lokaler i Tidaholm
Konfigurering, driftsättning och felsökning av utrustning i automationsceller, exempelvis robotar, visionsystem, 2D-kameror, 3D-sensorer och servon
Intrimning, optimering och provkörning av både enskilda flöden och hela celler
Genomförande av FAT (Factory Acceptance Test) tillsammans med kund
Installation, utbildning och SAT (Site Acceptance Test) på plats hos kund
Framtagning av handhavandedokumentation och tekniskt underlag
Vid behov bidra med simuleringar redan i säljfasen som stöd till våra säljare
Rollen är tekniskt bred och varierad. Du kommer att arbeta med den senaste tekniken och ges goda möjligheter att utvecklas i takt med både projekten och din egen kompetens.
Vem är du?
För oss är personlighet, ansvarstagande och samarbetsförmåga minst lika viktigt som teknisk kompetens. Du är lösningsorienterad, nyfiken och tycker om att ta ansvar i projekt, från första analys till färdig lösning. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och drivs av att få tekniken att fungera i praktiken.
Eftersom du arbetar tätt tillsammans med kollegor internt och samtidigt möter kunder i deras produktion är god kommunikation och social trygghet avgörande. Du trivs i rollen som GIAutomations representant, bygger förtroende i samarbetet med kund och bidrar med ett professionellt, prestigelöst bemötande som stärker både teamet och våra relationer.
I rollen har du nytta av yrkeserfarenhet från liknande arbete som automationstekniker eller en relevant utbildning inom området. För att lyckas i rollen behöver du teknisk kompetens inom ett eller flera områden, såsom robotprogrammering, PLC eller visionsystem. Erfarenhet av ABB-robotar är särskilt meriterande, liksom kunskap om KUKA-robotar och PLC-system från Siemens.
Vad erbjuder vi?
Hos GIAutomation får du mer än ett jobb. Du blir en del av ett engagerat, kompetent och sammansvetsat team där alla bidrar och gör sitt bästa varje dag.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med stark teamkänsla i ett litet, växande bolag med mycket kompetens
Ett varierat och tekniskt utmanande arbete där du följer projekten hela vägen från tidigt skede till färdig lösning
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med erfarna och engagerade kollegor
En trygg bas i våra lokaler i Tidaholm, kombinerat med resor som ger variation, kundkontakt och möjlighet att bygga långsiktiga relationer i Sverige och Norge, med potential för fler länder i Europa
Stora möjligheter att påverka både ditt eget arbete och företagets fortsatta utveckling
Konkurrenskraftig lön, schyssta villkor, friskvård, fri telefon och andra förmåner
Är du nyfiken på rollen som automationstekniker hos oss? Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller skicka in din ansökan.
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vi undanber oss vänligen kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: fredrik.pettersson@giautomation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare General Industry Automation Sweden AB
(org.nr 559271-2128), https://giautomation.se/
Östra Ringvägen 4 (visa karta
)
522 35 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Pettersson fredrik.pettersson@giautomation.se 0707938611 Jobbnummer
9667393