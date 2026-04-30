Automationstekniker/Elektriker till Pelletverken
2026-04-30
Är du redo för en ny utmaning? Här väntar en varierad roll där du tillsammans med engagerade kollegor får använda dina kunskaper inom el och automation.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Nu söker vi automationstekniker/elektriker till Pelletverken i Malmberget där du tillsammans med andra automationstekniker/elektriker ansvarar för driftnära och förebyggande underhåll på elektriska anläggningar. Förebyggande underhåll innebär periodiskt återkommande inspektioner, kontroller och kalibreringar av mätutrustningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kalibrering, felsökning/reparation samt installation och montage av instrument, reglerutrustning, automationssystem och skötsel av övrig elutrustning och ställverk. Arbetet omfattar även optimering av reglerkretsar och anpassning av mätutrustning mot varandra och mindre programmeringsarbeten i processdatorsystemen. Du kommer att ha kontakter med interna och externa leverantörer samt medverka i förbättrings- och projektgrupper.
Det här har du med dig
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har en god kommunikativ förmåga och samarbetar gärna med kollegor. Kunskaper inom instrumentering, processtyrsystem, ställverk, drivsystem och svagströmsanläggningar är meriterande.
Utöver detta har du också:
Gymnasieutbildning inom el eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort (för manuell växellåda)
Tidigare erfarenhet som elektriker, automationstekniker eller instrumenttekniker är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget/Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid. Kan finnas möjlighet till skiftgång.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Wennström tfn: 070-318 26 61, stefan.wennstrom@lkab.com
.
Facklig kontakt: IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835)
983 81 GÄLLIVARE
För detta jobb krävs körkort.
Lkab Jobbnummer
9884121