Automationsprojektledare till Caverion - Stockholm Norr
Libera i Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-08-03
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Bli en del av Caverions satsning på framtidens fastigheter!
Fastighetsautomation är nyckeln till smartare energianvändning och effektivare drift. Vi söker dig som vill bidra till att skapa hållbara, innovativa lösningar för moderna fastigheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara en del av ett team som driver utvecklingen framåt. Caverion satsar stort på fastighetsautomation i flera regioner i landet – med störst fokus på Stockholm.
I Stockholm är vår automationsverksamhet uppdelad mellan Sollentuna och Södertälje, och nu söker vi en ny kollega till Sollentuna.
Om rollen som Projektledare inom Fastighetsautomation
Som projektledare blir du en frontfigur mot våra kunder och arbetar med att skapa smarta, energieffektiva och hållbara fastigheter. Du ansvarar för att utveckla, implementera och optimera styr- och övervakningssystem som säkerställer driftsäkerhet, komfort och minskad energiförbrukning.
Dina arbetsuppgifter En projektledare inom fastighetsautomation ansvarar för att planera, leda och följa upp automationsprojekt. Rollen innebär att säkerställa att tekniska lösningar installeras och fungerar enligt krav, samtidigt som projektet håller tidsplan, budget och kvalitetsmål.
I arbetsuppgifterna ingår att samordna och fungera som en central kontaktpunkt genom hela projektets livscykel. Projektledaren ansvarar för projektering, upphandling, tidsplanering och resursfördelning. Det ingår även att följa upp installationer, driftsättning och verifiera att systemen fungerar som de ska.
Vidare innebär rollen att arbeta med dokumentation, riskhantering och kvalitetssäkring, samt att säkerställa att projektet uppfyller gällande lagar, standarder och kundkrav. Ofta krävs också ett tekniskt intresse och förståelse för moderna automationssystem och digitala lösningar inom fastigheter.
Projektledaren behöver ha god kommunikativ förmåga, vara strukturerad och lösningsorienterad, samt kunna hantera flera projekt parallellt. Rollen passar personer som trivs med ansvar, samarbete och att driva projekt från start till mål.
I rollen ingår bland annat: • Projektering och konstruktion • Materialbeställningar • Projektekonomi (budget, prognos, ÄTA) • Kontakt med underentreprenörer för installation och apparatskåp • Tid- och resursplanering i projekten • Leda eller delta vid samordnade funktionsprov och besiktningar • Kundkontakt • Försäljning
Vi tror att du:
• Har ett genuint intresse för fastighetsautomation och teknik • Trivs med att arbeta i team, men har också förmågan att planera och agera självständigt • Är en lagspelare som bidrar till både kollegor och kunder • Gillar ordning och reda, tar ansvar och har god kommunikationsförmåga • Ser service som en naturlig del av ditt arbete • Har minst tre års erfarenhet inom fastighetsautomation
Kanske har du arbetat som automationsingenjör och känner att det är dags att ta nästa steg i karriären som projektledare hos oss. Du kan också redan ha några års erfarenhet i rollen som projektledare och vara redo för nya utmaningar i en utvecklande och tekniskt spännande miljö.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära både teknik och affär, där du successivt tar större ansvar i projektens olika faser. Vi värdesätter din tekniska förståelse, ditt driv och din vilja att utvecklas i rollen som ledare.
Tjänsten kan även kombineras med programmering av DUC/PLC/SCADA.
Varför välja oss?
Hos Caverion satsar vi på våra medarbetare. Vi är lyhörda för dina personliga mål och utveckling, och vi tror på att växa tillsammans. När vi lyckas som team återinvesterar vi i våra medarbetare – bland annat genom:
• Trygga försäkringar • Friskvårdsbidrag • Utbildningar och kompetensutveckling • Kickoffer och gemensamma aktiviteter som bygger laganda och gemenskap
Våra medarbetare är vårt hjärta ❤
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens.
Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar ✅ Vi leder ✅ Vi levererar ✅ Vi bryr oss
Ansökan & Kontakt
Denna rekrytering hanteras av Libera. Alla frågor om tjänsten besvaras av Rekryteringskonsult Lars Buvall, lars@libera.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. Tillträde snarast.
Skicka din ansökan via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
I denna rekrytering utförs ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844813-2128558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Libera Jobbnummer
10020196