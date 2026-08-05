Automationsingenjör till världsledande bolag i internationell miljö
Worknordic Group AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-08-05
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WorkNordic söker nu efter en Automationsingenjör för jobb i internationell miljö.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Bolaget konstruerar, utvecklar och tillverkar automationsutrustning. De är specialister inom automation och skapar högkvalitativa lösningar som effektiviserar kundernas produktion. Företaget är en del av en större industrikoncern och är världsledande inom sitt område. Nu satsar dem framåt och söker fler medarbetare som vill vara med på resan.
Om rollen/den vi söker:
Rollen lämpar sig för dig med stort teknikintresse och som söker en tjänst med mycket ansvar. Ditt arbetssätt genomsyras av självständighet, engagemang och förmågan att se detaljer likaväl som helhet. Som person är du noggrann och trygg i din roll samt tar hjälp av dina tidigare erfarenheter inom området för att snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du kommer arbeta brett med kontaktytor över hela världen. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta utomland, över hela världen, cirka 40 dagar om året.
Dina arbetsuppgifter:
• PLC-programmering
• Systemansvar för olika projekt
• Idrifttagning och testning
• Servoprogrammering
• Simulering och verifiering av programvaror
• Metodutveckling av programmeringKvalifikationer
• Du är utbildad automationsingenjör/automationstekniker eller har motsvarande arbetslivserfarenhet
• Du har minst fyra års relevant arbetslivserfarenhet inom automation
• Du har erfarenhet av att programmera PLC i Siemens och Rockwell
• Du har erfarenhet av Siemens TIA Portal
• Du talar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Om du har en bred bakgrund inom Siemens, även inom äldre system, är detta mycket meriterande för tjänsten.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med ett omväxlande och utvecklande arbete, med moderna maskiner i världsklass, i en internationell miljö med kompetenta kollegor som ställer upp för varandra!
Arbetsort:
Jönköping
Antal tjänster:
1
Uppstart:
Omgående, eller enligt ök
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.
Vi behandla ansökningar löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001)
553 34 JÖNKÖPING Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Partner
Kim Klingström kim@wngroup.se +46733341636 Jobbnummer
10023523