Automationsingenjör till spännande projekt till havs!

2025-09-09
Vill du kombinera avancerad automationsteknik med internationella resor? Vi söker en automationsingenjör som vill arbeta med energibesparande projekt på kryssningsfartyg världen över. Här får du möjligheten att följa hela processen - från konstruktion och programmering till installation och driftsättning ombord.
Om rollen
Som automationsingenjör blir du en central del av företagets projektteam med fokus på att modernisera och effektivisera automationssystem på kryssningsfartyg. Arbetet börjar i Göteborg där du deltar i projektering, konstruktion, programmering och förberedelser inför installation. Därefter följer resor ombord där du tillsammans med kollegor ansvarar för att installera, driftsätta och optimera systemen.
Projekten är varierande men kretsar alltid kring att leverera kompletta automationslösningar som minskar energiförbrukningen och förbättrar fartygets drift. Du arbetar nära både hårdvara och mjukvara och samarbetar med kollegor inom el och automation samt externa installationsteam.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, tekniskt driven och trivs i en roll där du får arbeta praktiskt med komplexa system. Du har en bakgrund inom automation och erfarenhet av programmering, gärna kombinerat med elkraftskunskap. Som person är du nyfiken, flexibel och tar ansvar för att driva dina uppgifter i mål. Du ser resor och nya miljöer som en möjlighet och uppskattar variationen mellan kontorsarbete och arbete ombord på fartyg.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom el/automation
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Beredd att resa internationellt, ca 2-3 gånger per år (5-6 veckor per resa)
Företaget är specialiserat på energieffektiva automationslösningar för kryssningsfartyg. De levererar kompletta projekt från konstruktion och programmering till installation och driftsättning världen över. Med korta beslutsvägar och en stark teamkänsla får du arbeta i en miljö där din insats har stor påverkan och där tekniska utmaningar möter internationella projektmiljöer.
Start: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Övrigt: Internationella resor 2-3 gånger per år Ersättning
