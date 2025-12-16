Automationsingenjör till Sigmas Inhouse avdelning
2025-12-16
Har du ett tekniskt öga för detaljer, ett intresse för maskinbygge och vill vara med från idé till färdig funktion? Som elkonstruktör med automationsfokus får du en viktig roll i att bygga och förbättra lösningar som faktiskt används, på riktigt! Här väntar en bred och varierad roll där du får kombinera planering, konstruktion och test.
Om rollen
I den här rollen får du arbeta med hela kedjan inom elkonstruktion och automation, från val av komponenter till installation och funktionstest. Du kommer att:
Arbeta med elkonstruktion och pneumatik
Välja komponenter och göra automationslösningar
Programmera HMI och jobba med felsökning och koppling
Arbeta i system som Siemens PLC och Beckhoff
Göra riskanalyser och systemberäkningar
Vara delaktig i montage, installation och funktionstest
Jobba med maskinbygge, och gärna ha ett extra intresse för området
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en erfaren ingenjör som gillar att ta ansvar, har tekniskt självförtroende och uppskattar att vara nära tekniken. Du är inte rädd för att ta initiativ, och du gillar kombinationen av kontorsarbete och praktiskt genomförande.
Vi söker dig som har:
YH, Högskole eller civilingenjör inom el/automation
Erfarenhet av industriella automationsprojekt
Erfarenhet av PLC/HMI-programmering från tex. Siemens, TIA
Kunskaper inom maskinsäkerhet och CE-märkning
Erfarenhet av Eplan eller ElproCAD
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-Körkort
Som person är du:
Öppen, kommunikativ och teknikintresserad
Ansvarstagande och trygg i din tekniska kompetens
Van att ta lead i projekt och få saker att hända
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Heltid
Plats: Stockholm med möjlighet att arbeta hemifrån vid behov
Anställningsform: Detta uppdrag är ett konsultuppdrag som sträcker sig över 9 månader, med möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
För frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Fernando@a-hub.se
