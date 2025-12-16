Automationsingenjör till Sigmas Inhouse avdelning

A Hub AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2025-12-16


Har du ett tekniskt öga för detaljer, ett intresse för maskinbygge och vill vara med från idé till färdig funktion? Som elkonstruktör med automationsfokus får du en viktig roll i att bygga och förbättra lösningar som faktiskt används, på riktigt! Här väntar en bred och varierad roll där du får kombinera planering, konstruktion och test.
Om rollen
I den här rollen får du arbeta med hela kedjan inom elkonstruktion och automation, från val av komponenter till installation och funktionstest. Du kommer att:

Arbeta med elkonstruktion och pneumatik

Välja komponenter och göra automationslösningar

Programmera HMI och jobba med felsökning och koppling

Arbeta i system som Siemens PLC och Beckhoff

Göra riskanalyser och systemberäkningar

Vara delaktig i montage, installation och funktionstest

Jobba med maskinbygge, och gärna ha ett extra intresse för området

Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en erfaren ingenjör som gillar att ta ansvar, har tekniskt självförtroende och uppskattar att vara nära tekniken. Du är inte rädd för att ta initiativ, och du gillar kombinationen av kontorsarbete och praktiskt genomförande.
Vi söker dig som har:
YH, Högskole eller civilingenjör inom el/automation

Erfarenhet av industriella automationsprojekt

Erfarenhet av PLC/HMI-programmering från tex. Siemens, TIA

Kunskaper inom maskinsäkerhet och CE-märkning

Erfarenhet av Eplan eller ElproCAD

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

B-Körkort

Som person är du:
Öppen, kommunikativ och teknikintresserad

Ansvarstagande och trygg i din tekniska kompetens

Van att ta lead i projekt och få saker att hända

Övrig Information Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Heltid Plats: Stockholm med möjlighet att arbeta hemifrån vid behov Anställningsform: Detta uppdrag är ett konsultuppdrag som sträcker sig över 9 månader, med möjligheter till förlängning eller överrekrytering. För frågor kring tjänsten hör av dig till ansvarig rekryterare Fernando@a-hub.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://a-hub.se

Arbetsplats
A-hub

Kontakt
Fernando Carrasco
fernando@a-hub.se

Jobbnummer
9647651

