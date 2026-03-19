Automationsingenjör till KSS Klimat Styrsystem - Stockholm och Uppsala
Vill du vara med och bidra till KSS fortsatta utveckling och samtidigt hjälpa deras kunder att effektivisera sin energianvändning och minska sin miljöpåverkan? KSS genomför nu en omfattande satsning och söker erfarna automationsingenjörer till entreprenadavdelningarna i både Stockholm och Uppsala.
Vad erbjuder vi?
• En attraktiv arbetsplats i Stockholm eller Uppsala
• Deltagande i stora och tekniskt avancerade projekt
• Kort beslutsväg och stor möjlighet att påverka
• Intern kompetensutveckling och utbildningar vid behov
• Gemensamma mål, stark teamkänsla och sociala aktiviteter
• Konferensresa årligen samt uppskattade sommar- och julfester
• En arbetsmiljö där idéer välkomnas och alla röster får höras
KSS Klimat & Styrsystem grundades 1996 och har sedan dess arbetat för att erbjuda sina kunder effektiva helhetslösningar för ett bra och hållbart inomhusklimat. Idag består företaget av 43 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö. Fastighetsägare och lokalbrukare erbjuds behovsanpassade tjänster och kostnadseffektiva lösningar med produkter av högsta kvalitet. KSS tar hand om hela processen - från projektering och konstruktion till installation, programmering och driftsättning. De utför även kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar samt integrationsentreprenader med DHC/WDC/SCADA-system. Energioptimering är en central del av erbjudandet, både för att sänka kundernas kostnader och bidra till en bättre miljö och hållbar utveckling.
Här ges goda utvecklingsmöjligheter. Gemenskap, kvalitet och långsiktighet står i centrum, och KSS erbjuder service och support som säkerställer att deras lösningar håller hög standard även efter genomförandet. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
• Minst 5 års branscherfarenhet
• Goda kunskaper inom fastighetsautomation
• Erfarenhet av programmering i PLC/DUC-system, gärna Schneider Electric
• Stort intresse för datorer, nätverk och kommunikationssystem
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av Larmia Control.
Hos KSS är vardagen dynamisk och utvecklande. Utmaningar ses som möjligheter att stärka samarbetet och skapa ännu bättre lösningar. KSS värdesätter en prestigelös kultur där alla bidrar där det behövs - oavsett om det handlar om att stötta en kollega i ett komplext moment eller presentera förbättringsförslag och innovativa idéer.
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse, är driven och tar ansvar i ditt arbete. Du trivs i en roll där du får fortsätta utvecklas och lära dig mer, och du har lätt för att skapa kontakt med människor. Du förstår vikten av god service och nöjda kunder och motiveras av att göra skillnad - för kunden, för miljön och för KSS.
Vad innebär rollen?
Rollen innefattar bland annat:
• Programmering och driftsättning i entreprenadprojekt
• Implementering av smarta och energibesparande funktioner i tekniska system
• Aktivt deltagande i projektteamet genom hela projektets olika faser
• Mindre installationer i samband med projektgenomförande
• Apparatskåpsombyggnader vid behov
• Ombyggnationer och anpassningar av styr- och övervakningssystem.
Kunderna är främst kommersiella fastighetsägare och arbetet sker både på kontoret och ute i projekten. Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av KSS Klimat & Styrsystem, med start omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka.
Rekryteringsprocessen innefattar en bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om rollen hänvisar vi till ansvarig rekryterare, Elida Rhodin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
För detta jobb krävs körkort.
2Complete
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9808456