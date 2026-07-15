Automationsingenjör till innovativt teknikbolag
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-15
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Vill du arbeta med avancerade automationslösningar och följa projekt hela vägen från idé till färdig installation? Nu söker vi en automationsingenjör till ett innovativt teknikbolag i Malmö där du blir en del av ett erfaret team som utvecklar kundanpassade lösningar för industrin.
Ansök redan idag – vi tillämpar löpande urval!
OM ROLLEN:Som automationsingenjör kommer du att arbeta med programmering av PLC-system och automationslösningar i olika kundprojekt. Du blir en del av ett projektteam där du samarbetar med kollegor inom bland annat konstruktion och projektledning för att utveckla och leverera tekniskt avancerade lösningar.
Du kommer att arbeta genom hela projektprocessen från konceptframtagning och programmering till testning, simulering och idrifttagning ute hos kund. Kunderna finns främst i Sverige men även internationellt, vilket innebär att resor förekommer i samband med projektleveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Programmering och utveckling av PLC-system, främst Siemens
Arbete med SCADA-system och industriella styrsystem
Testning, felsökning och optimering av automationslösningar
Simulering och virtuell idrifttagning
Delta i hela projektprocessen – från koncept och utveckling till leverans
Genomföra installation och driftsättning ute hos kund vid behov
Samarbeta med kollegor inom exempelvis konstruktion, projektledning och produktion
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad yrkeshögskole- eller högskoleingenjörsutbildning inom automation, elkraft, elektroteknik eller liknande teknikområden
Minst tre års erfarenhet av att arbeta som automationsingenjör eller liknande
Har erfarenhet av PLC-programmering, gärna i Siemens eller Beckhoff
Har erfarenhet av SCADA eller andra industriella styrsystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av robotprogrammering, underhåll och felsökning inom industriell automation, maskinoptimering eller konstruktion inom el eller mekanik. Erfarenhet från branscher som energi-, läkemedels-, livsmedels- eller medtechindustrin ses också som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är nyfiken, initiativtagande och trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du har ett stort tekniskt intresse och motiveras av att lösa komplexa utmaningar i varierande projekt. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och samarbetar väl med både kunder och kollegor. Du har en vilja att utvecklas, delar gärna med dig av din kunskap och uppskattar en roll där du får kombinera teknik med kundnära arbete.
Här erbjuds du en långsiktig möjlighet att utvecklas inom avancerad automation tillsammans med erfarna kollegor. Du blir en del av en tekniskt driven verksamhet där innovation, kvalitet och hållbara lösningar står i fokus, samtidigt som du får arbeta med spännande projekt i flera olika branscher.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday för att sedan gå över som direktanställd på företaget.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Start: September
Placering: Arlöv
Kontaktpersoner: Selma Malja selma.malja@friday.se
, Laura Hamari laura.hamari@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Syd Jobbnummer
10003429