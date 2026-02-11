Automationsingenjör till innovativt och hållbart bolag i Örtofta!
2026-02-11
Vill du vara med och forma framtidens energi? Som automationsingenjör kommer du arbeta med moderna produktionsanläggningar, bidra till hållbara energilösningar och utveckla tekniska system som gör skillnad både för miljön och för regionen. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Bolaget är ett kommunägt energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Genom att använda naturresurser så effektivt som möjligt satsas det på lokala energilösningar som ger stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Som kommunägt bolag ligger fokus på affärsmässig samhällsnytta snarare än vinstmaximering, där delar av överskottet går tillbaka till invånarna genom kommunal service och långsiktiga investeringar. Med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar säkerställs en trygg energiförsörjning för både dagens och kommande generationer.
I rollen som automationsingenjör blir du en viktig del av det team som säkrar driften av produktionsanläggningarna. Arbetet är omväxlande och innebär allt från praktiskt underhåll, felsökning och reparationer till deltagande i spännande projekt rörande ny- och ombyggnationer.
Du erbjuds
• Möjlighet att växa och utvecklas i en framtidsbransch, där ditt arbete gör skillnad för både samhälle och miljö
• En roll med mycket varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter att påverka det förebyggande underhållet
• En trygg anställning men fördelaktiga förmåner
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med förebyggande, förbättrande och avhjälpande underhåll inom automation och styr- & reglerteknik.
• Säkerställa hög driftsäkerhet genom proaktiva förbättringar och tekniska lösningar.
• Bidra till att eliminera störningar och skapa förutsättningar för en stabil och effektiv produktion.
VI SÖKER DIG SOM
• Har gymnasial eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot automation, styr- och reglerteknik eller motsvarande.
• Har tidigare erfarenhet av arbete med styr- och reglersystem.
• Har praktisk erfarenhet av automationssystem, där kunskaper i ABB 800xA ses som en stor fördel.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av OT-teknik samt ABB Freelance eller Siemens PLC.
• Processkunskap inom värme- och elproduktion.
Övrig information
Beredskapstjänst kan förekomma.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningssam
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
