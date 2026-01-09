Automationsingenjör till innovativt forskningsinstitut!
Har du ett stort intresse för teknik, elektronik och vill få möjlighet att testa nya produkter innan de kommer ut på marknaden? Vill du arbeta med teknik i framkant i norra Europas största EMC-anläggning? Vår klient växer och behöver bli fler!
OM TJÄNSTEN
Nu utökas verksamheten vid Enheten EMC-IKT inom avdelningen Fordon och Automatisering. Enheten arbetar med teknik i framkant i norra Europas största EMC-testanläggning och medverkar i hela utvecklingskedjan - från forskning och utveckling till provning och certifiering - i nära samarbete med industrikunder inom telekom, IT, fordon och industri.
Du erbjuds
• Ingå i ett team som erbjuder kunder spetskompetens inom EMC-provning
• Deltagande i förbättringsarbete, automatiserade tester och funktionsövervakning med AI
• Varierande provningsuppdrag som ger nya utmaningar kontinuerligt
• Möjlighet till arbete med programmering, projektledning, on-sitemätningar samt analys och utredning beroende på kompetens
Tjänsten kan komma att omfattas av uppgifter som rör Sveriges säkerhet och det kan därmed krävas säkerhetsprövning, nu eller längre fram.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår arbete i ett team som levererar spetskompetens inom EMC-provning av produkter för både konsument- och industribruk. Arbetsuppgifterna omfattar EMC-provning enligt gällande standarder för CE-märkning samt för den nordamerikanska marknaden. Arbetet utförs främst i EMC- och radiolabb samt i moderna fordonslabb.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar även arbete med förbättringsprojekt, automatiserade tester och funktionsövervakning med stöd av AI. Provningsuppdragen varierar beroende på produkt och certifieringskrav, vilket innebär nya tekniska utmaningar och användning av ett brett utbud av mätinstrument. Beroende på erfarenhet och kompetens kan arbetsuppgifterna även inkludera programmering, projektledning, on-sitemätningar samt utrednings- och analysarbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Är nyexaminerad eller erfaren ingengör, gärna inom el, elektronik eller radiokommunikation.
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Trivs i sociala samanhang och är serviceinriktad
Det är meriterande om du har kunskap om
• EMC test
• Radiokonstruktion
• Elektronikkonstruktion
• Test och verifiering av elektronik
• Programmering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Lösningsorienterad
• Serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
