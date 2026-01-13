Automationsingenjör till bolag inom fordonsbranschen!
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker en logistikingenjör med erfarenhet av automation som vill driva utvecklingen av innovativa automationslösningar och bidra till att effektivisera materialflöden. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som automationsingenjör kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och implementera framtidens logistiksystem, från idé till färdig lösning. Du kommer att arbeta med allt från förstudier och processdesign till projektledning och driftsättning, med särskilt fokus på automation och smarta, datadrivna flöden. Vi söker dig med starkt tekniskt intresse som vill arbeta kundens implementation, varav vi gärna ser att du har erfarenhet av exempelvis robotik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Implementera framtida materialflöden och tillhörande processer och dokumentation med fokus på automation
Initiera och driva förstudier för nya automationsprojekt i linje med fabrikens masterplan
Designa effektiva logistikprocesser enligt lean manufacturing-principer och samverka med intressenter för att förankra krav och lösningar
Ta fram strategier för att optimera rutiner, minska slöseri och sänka logistikkostnader
Säkerställa samordning och gemensamma arbetssätt med andra fabriker inom koncernen
Leverera analyser och beslutsunderlag till regionala logistikprojekt
Du kommer att bli en del av ett team på 10 personer. Teamet kännetecknas av samarbete, högt tempo och ett tydligt tekniskt fokus. Du är trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men med nära stöd från kollegor.
VI SÖKER DIG SOM:Erfarenhet av automation inom logistikflöden
Starkt intresse för teknik- och automationsutveckling
Högskole- eller universitetsutbildning inom produktion, logistik eller motsvarande
Goda datorkunskaper, särskilt i Excel
Erfarenhet av dataanalys, simulering, optimering och visualisering, gärna med grundläggande programmeringskunskaper
Fördel med kunskap inom diskret händelsesimulering
Erfarenhet av logistikmiljö, materialförsörjning och hantering
Förmåga att kommunicera tydligt, driva förändring och samarbeta tvärfunktionellt
Erfarenhet av arbete med IS/IT-verktyg inom logistik är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter cirka 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9682501