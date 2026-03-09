Automationsingenjör på deltid till lagerarbete
2026-03-09
Är du en framtida ingenjör som vill omsätta teori till praktik och bygga värdefulla kontakter inför din examen? Då är detta extrajobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som lagermedarbetare hos vår kund inom innovativa automationslösningar blir du en viktig kugge i deras dagliga verkstads- och lagerdrift. Du får en unik inblick i hur avancerad teknik monteras och servas, samtidigt som du stöttar upp där det behövs som mest för att hålla flödet igång. För rätt person är detta inte bara ett extrajobb, utan en långsiktig möjlighet att växa in i bolaget och diskutera en framtida ingenjörstjänst efter avslutade studier.
Du erbjuds Vår klient erbjuder ett flexibelt deltidsjobb som passar väl ihop med studier, i en positiv och stöttande arbetsmiljö med möjlighet till värdefull arbetslivserfarenhet.Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär praktiskt arbete med att plocka, packa och förbereda varor för leverans, samt att bidra till en effektiv lagerhantering. Rollen är väldigt bred då du stöttar upp där det behövs i verkstaden i Mölndal. Nedan kommer några exempel på arbetsuppgifterna.
Logistik och lagerhantering: Packning av leveranser och hantering av frakthandlingar i företagets affärssystem.
Mekaniskt montage och verkstadsarbete: Du hjälper till att bygga ihop och serva komponenter i kundens moderna verkstad.
Varierande driftsstöd: Vara behjälplig med övrigt förekommande uppgifter i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Teknisk support: Stötta teamet med allt från enklare felsökning till underhåll av teknisk utrustning.
Vi söker dig som
Har pågående studier på universitet eller högskola inom helst mekatronik, elektroteknik eller automation
Har grundläggande datorkunskaper
Har obehindrade kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett intresse av att jobba varierat och praktiskt i verkstadsmiljö
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från lager- eller logistikarbete
Truckkort
B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Stresstolerant
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
