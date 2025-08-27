Automationsingenjör Med Kompetens Inom Saia Och/eller Beckhoff Till Bravida
Är du redo att bidra till framtidens hållbara fastigheter? Hos Bravida får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar inom automation och vara en del av en dynamisk och prisbelönt arbetsmiljö.
OM TJÄNSTEN
Bravida expanderar och satsar stort på området automation. Som automationsingenjör kommer du vara med och skapa smarta, energieffektiva och hållbara lösningar för att automatisera och digitalisera fastigheter. I rollen får du både möjlighet till tekniska utmaningar och mycket kundkontakt, vilket ger dig chansen att påverka både din egen och avdelningens utveckling. Du blir en central del av projekten och dina arbetsuppgifter kommer innefatta bland annat:
Dina arbetsuppgifter
• Felsökning och teknisk support - ansvar för att assistera kunder med driftproblem och säkerställa systemets funktionalitet
• Driftsättning och funktionstestning av styrsystem (BMS/SCADA/HMI)
• Tätt samarbete med energiingenjörer och andra experter för att optimera systemutveckling
• Modernisering av befintliga anläggningar och utveckling av nya projekt
• Dataanalys och optimering - analys av energiförbrukning och identifiering av förbättringsåtgärder
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst två års erfarenhet inom automation, med god vana av att programmera, felsöka och driftsätta system
• Har djup förståelse för VVS, fastighetsautomation och energieffektivitet
• Har certifikat inom minst ett, gärna fler system så som Saia, Schneider eller Beckhoff
• Har förmågan att arbeta med digitala system
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Meriterande:
• Kunskaper inom SCADA, HMI, kommunikationsprotokoll (Modbus, BACnet, M-bus) samt erfarenhet av styrsystem inom fastighet
Viktigast av allt kommer dock vara att du är noggrann, lösningsorienterad och kommunikativ samt din driftkraft och vilja att växa tillsammans med Bravida!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Då Bravida arbetar med säkerhetsklassade kunder kommer det genomföras en säkerhetsprövning på slutkandidaten.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Bravida är en av Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper de deras kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Deras satsning på kompetensutveckling, innovation och en trivsam arbetsmiljö har lett till att företaget rankats som en av Sveriges bästa arbetsgivare flera år i rad. Varaktighet, arbetstid, etc.
