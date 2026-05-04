Automationsingenjör med fokus på 800xA och industriell automation
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-05-04Beskrivning av jobbet
På AFRY Advanced Automation i Stockholm fortsätter vi att växa - och nu vill vi stärka teamet med fler engagerade automationsingenjörer som brinner för teknik och smarta lösningar. Hos oss får du jobba i teknikintensiva projekt där vi hjälper några av Sveriges mest spännande verksamheter att ta klivet in i framtidens industriella automation.
Din roll - där teknik, kreativitet och problemlösning möts
Som automationsingenjör får du en central roll i våra projekt, från första idé till färdig driftsättning. Här kommer du nära både teknik och kund - och får vara med och skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Programmering inom PLC, SCADA och DCS
Metodisk felsökning och avancerad problemlösning
Dokumentation och kvalitetssäkring genom hela projektet
Teknisk rådgivning och nära dialog med våra kunder
Uppdragen varierar i både storlek och komplexitet - från mindre uppgraderingar till att bygga helt nya fabriker eller anläggningar. Det betyder mycket variation, stort ansvar och massor av möjligheter att utvecklas.
Ett starkt nätverk med unika utvecklingsmöjligheter
Som en del av AFRY får du tillgång till ett av landets största och vassaste automationsnätverk. Du blir en del av vårt nationella team av 800xA-specialister, där vi tillsammans driver utvecklingen framåt och stöttar varandra över kontors- och projektgränserna.
Du får arbeta i:
Enskilda expertuppdrag
Större helhetsleveranser
In-house-projekt på kontoret
Kunduppdrag ute i verksamheten
Vi tror på att kombinera frihet och ansvar - och på att du växer som mest när du får utmanas, ta plats och vara med i projekt som faktiskt betyder något. Kvalifikationer
Eftersom du kommer att arbeta med att hitta lösningar på avancerade utmaningar söker vi dig som älskar att tänka kreativt och lösa problem. Du trivs i samarbete med andra, skapar engagemang och bygger starka relationer - samtidigt som du tar ansvar och driver arbetet framåt. Vi ser också att du har en vilja att utvecklas och att bidra till både dina kollegors och våra kunders framgång.
Relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Mångårig erfarenhet som automationsingenjör och goda kunskaper av arbete i ABB:s programvaror, ABB 800xA. Har du även arbetat med äldre ABB-produkterna AC450 och MP200 samt med systemuppdrageringar är detta meriterande men inget krav.
B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Ytterligare information
Sista ansökningsdag är 2026-05-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta mig!
Emil Winberg emil.winberg@afry.com
• 46 10 505 44 10 (tel:+46%2010%20505%2058%2028)
Just nu arbetar vi i flera säkerhetsklassade uppdrag. Därav kan det bli aktuellt att du blir prövad utifrån säkerhetsskyddslagen i samband med anställningsprocessen.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
