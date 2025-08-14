Automationsingenjör inom Produktion till VA SYD
Är du automationsingenjör med erfarenhet från processindustrin eller liknande miljöer? Vill du vara en del av att utveckla VA SYDs nya automationsplattform och skapa lösningar som gör verklig nytta för samhället? Då är det dig vi söker!Det här handlar jobbet om
Som automationsingenjör stöttar du driften på våra anläggningar med problemlösning, teknisk utveckling och ständiga förbättringar, samtidigt som du är med och bidrar med din kompetens i mindre och större projekt där utrullningen av vårt nya DCS system Mimer följer som en röd tråd.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
- Stödja våra driftenheter och den löpande utvecklingen av VA SYDs automationslösningar.
- Tillsammans med medarbetare inom VA SYD optimera och utveckla våra reningsprocesser.
- Programmera och driftsätta automationssystem på anläggningar.
- Delta i projekt som teknisk specialist och mottagare.
- Vara ett stöd vid kravställning inför upphandlingar.
- Tillsammans med andra avdelningar och enheter främja arbetet med ökad digitalisering.
Automationsgruppen där du ingår är en del av Underhållsenheten, som bedriver och utvecklar underhållsarbetet på VA SYDs anläggningar för dricksvatten, avloppsrening och tillhörande anläggningar för styrning och reglering av ledningsnätet. I enheten jobbar vi tvärfunktionellt och lösningsorienterat för att lösa vårt uppdrag. Vi är idag 8 st Automationsingenjörer i gruppen, men för att kunna hantera våra kommande utmaningar har vi ett stort behov av att växa. Tillsammans har vi en bred kunskap inom automation, informationshantering och jobbar både förebyggande och avhjälpande med underhåll.
I rollen utgår du ifrån Sjölunda avloppsreningsverk. Du kommer huvudsakligen att arbeta med våra anläggningar i Lund men du kommer stötta samtliga anläggningar inom VA SYD.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Som automationsingenjör hos oss ges du mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi arbetar normalt kl 07.00-15.30 och tillämpar flextid. Vi värnar om våra medarbetare och vikten av balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling.
Vem är du?
Du har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta i såväl samarbete med andra, som självständigt. Du är lösningsorienterad, engagerad och lyhörd samt har förmågan att ta lösningar från idé till produktion. Du tycker om att ha en ansvarsfull roll med tydlig inriktning att leverera goda resultat, samt förmågan att snabbt sätta dig in i tekniska problemställningar. Vidare kommunicerar du väl på svenska, både i tal och skrift. Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot automation eller en annan teknisk utbildning som tillsammans med din arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig
- Arbetserfarenhet av industriautomation, med fördel från processindustri. Fler års erfarenhet ses som meriterande.
- Erfarenhet av programmering och utveckling (PLC- och SCADA/DCS-system)
- Kännedom av industriella kommunikationslösningar (tex Profinet och OPC)
- B-körkort
- Erfarenhet av automationslösningar från ABB som AC800m, AC500 och 800xA anses meriterande.
VA SYD har påbörjat resan med att förnya automationsplattformen, vill du vara med i det fortsatta arbetet? Välkommen med din ansökan!
Läs mer på: https://new.abb.com/news/detail/73008/mimer-and-the-source-of-wisdom-controls-and-monitors-drinking-water-and-wastewater-within-va-syd-sweden
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
