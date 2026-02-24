Automationsingenjör inom industriautomation till InmatiQ
InmatiQ Stockholm AB är ett bolag som specialiserar sig på industriautomation. De erbjuder helhetslösningar, från rådgivning och projektering till installation och service, alltid med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Som Sveriges första Advanced Partner till Siemens inom Smart Infrastructure ligger InmatiQ i framkant när det gäller digitala och framtidssäkra automationslösningar. De vill vara mer än bara en leverantör av tjänster, de vill vara en partner som ser möjligheter utöver det vanliga.
InmatiQ är ett bolag inom Instalco-koncernen, grundat 2024. Trots att de är nya på marknaden har bolaget med sin seniora erfarenhet inom branschen redan uppnått betydande framgångar och etablerat sig som en pålitlig aktör inom sitt verksamhetsområde. InmatiQ kombinerar det lilla företagets närhet, flexibilitet och engagemang med det stora företagets resurser, stabilitet och kompetens.
Vi på Asta Agency samarbetar med InmatiQ i den här rekryteringsprocessen. Vi söker en Automationsingenjör med placering i Stockholm med omnejd. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos InmatiQ.Om tjänsten
Som automationsingenjör hos InmatiQ har du en central roll i att utveckla, implementera och vidareutveckla automationslösningar för industriella verksamheter. Du arbetar både i projektform och i uppdrag ute hos kund, vilket ger variation och möjlighet att arbeta med olika tekniska miljöer och branscher. I rollen ansvarar du för programmering av PLC- och SCADA/HMI-system samt för design och konstruktion av el- och styrsystem. Du säkerställer att system, komponenter och plattformar integreras och fungerar stabilt och effektivt i kundens processer.
Du arbetar nära kund genom hela processen, från behovsanalys och kravställning till färdig lösning, och säkerställer att leveransen uppfyller såväl tekniska specifikationer som gällande standarder och regelverk. Arbetet inkluderar även driftsättning på plats, felsökning samt löpande service och underhåll för att säkerställa långsiktigt hållbara och driftsäkra system. Du samarbetar tätt med kollegor och projektteam för att skapa effektiva, kvalitetssäkrade och kundanpassade automationslösningar.
Du tillhör ett team om 10 personer där kulturen präglas av engagemang, prestige och ett starkt tekniskt intresse där det också ges möjlighet att vara med och bidra.
Kvalifikationer och egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen är du samarbetsinriktad, prestigelös och ser nya uppgifter med nyfikenhet och omtanke. Du bidrar till en lärande kultur genom att vara delaktig och kunskapsdelande där drivkraften är att växa tillsammans och att leverera lösningar som håller över tid. Du är trygg i dialogen med både kund och kollegor, kan förklara teknik på ett begripligt sätt och vågar ta initiativ när något behöver bli gjort. Som person arbetar du strukturerat med kvalitet, säkerhet och dokumentation, tar ansvar för dina åtaganden och följer upp.
Därtill har du:
Utbildning inom exempelvis elektronik, robotik eller automation alternativt att du är industrielektriker som besitter några års erfarenhet inom automation.
Minst 3-5 års erfarenhet av industriprojekt, gärna med ABB 800xA eller Siemens.
Flytande kunskaper i svenska, tal och skrift.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Stockholm.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
