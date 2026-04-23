Automationsingenjör / Automationstekniker till InmatiQ Mitt
Asta Agency AB / Elektronikjobb / Jönköping
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
InmatiQ Mitt AB är ett bolag som specialiserar sig på fastighets- och industriautomation. De erbjuder helhetslösningar, från rådgivning och projektering till installation och service, alltid med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Som Sveriges första Advanced Partner till Siemens inom Smart Infrastructure ligger InmatiQ i framkant när det gäller digitala och framtidssäkra automationslösningar. De vill vara mer än bara en leverantör av tjänster, de vill vara en partner som ser möjligheter utöver det vanliga.
InmatiQ är ett bolag inom Instalco-koncernen, grundat 2024. Trots att de är nya på marknaden har bolaget med sin seniora erfarenhet inom branschen redan uppnått betydande framgångar och etablerat sig som en pålitlig aktör inom sitt verksamhetsområde.
Vi på Asta Agency samarbetar med InmatiQ i den här rekryteringsprocessen. Vi söker en Automationsingenjör / Automationstekniker inom fastighetsautomation med placering i Jönköping eller Skövde med omnejd. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos InmatiQ.Om tjänsten
Som Automationsingenjör på InmatiQ blir du en nyckelperson i att utveckla och implementera automationslösningar inom fastighetsautomation. Du arbetar i hela projektets livscykel - från projektering och konstruktion till programmering, driftsättning och support. Det innebär ett varierat arbete där du växlar mellan tekniska handlingar och programmering på kontoret, och praktiskt arbete ute hos kund med driftsättning, felsökning och optimering av system.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, prestigelöshet och kunskapsdelning är självklart. Här jobbar teamet nära varandra och målsättningen är att växa vidare med rätt personer i takt med att kundbasen expanderar.Arbetsuppgifter
Ta fram tekniska lösningar för automation, från överordnade system till fältnivå.
Projektering, konstruktion och programmering av styr- och övervakningssystem.
Driftsättning, felsökning och optimering av automationslösningar.
Framtagning av driftkort, dokumentation och tekniska handlingar.
Samarbete med kunder, konsulter och entreprenörer för att säkerställa helhetslösningar.
Kvalifikationer och egenskaper
I den här rekryteringsprocessen kommer dina personliga egenskaper vara av största vikt. Vi tror därför att du är en engagerad och nyfiken person med stort teknikintresse. Du gillar att ta ansvar, samarbeta nära kollegor och kunder samt driva saker framåt på ett serviceorienterat sätt. Rollen passar dig som trivs med att varva kontorsarbete med att vara ute på plats i anläggningar i en praktisk roll. Vi söker dig som vill utvecklas i en roll med stort eget ansvar. Viktigast är att du har ett starkt tekniskt intresse och vill arbeta med projekt från början till slut.
Hos InmatiQ får du en roll där du är med i hela projektflödet - från idé och projektering till färdig driftsättning. Du får möjlighet att växa i takt med företaget, både i ansvar och kompetens, samtidigt som du blir en del av en familjär kultur med korta beslutsvägar och stort förtroende. Här kombineras flexibilitet och frihet under ansvar med tydliga ramar och ett starkt stöd från kollegor och ledning.
Därtill söker vi dig som har:
Minst ett års erfarenhet av en roll inom fastighetsautomation.
Kunskap om automationssystem/fabrikat, meriterande med erfarenhet av Schneider Electric EBO eller Siemens Desigo (eller äldre system). Det är även meriterande med erfarenhet inom andra fabrikat alternativt arbete med SCADA, driftsättning eller systemintegration.
Ett stort intresse för datorer och teknik.
B-körkort.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Jönköping eller Skövde med omnejd.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
