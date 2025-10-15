Automationselektriker till våra attraktioner och berg- & dalbanor
AB Gröna Lunds Tivoli / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Gröna Lunds Tivoli i Stockholm
Är du en erfaren elektriker med automationskompetens som vill arbeta i en unik och dynamisk miljö? På Gröna Lund får du arbeta i en miljö som är lika unik som den är tekniskt utmanande, med attraktioner och berg- & dalbanor som kräver både precision och säkerhet. Vi söker nu en automationselektriker/tekniker som vill vara med och säkerställa att våra maskiner fungerar tryggt och effektivt för våra gäster.Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med både förebyggande och akut underhåll, felsökning och reparation av styr- och säkerhetssystem samt annan teknisk utrustning. Det är en varierad roll där du både löser akuta driftstopp som kräver att du kan prioritera, behålla lugnet i högt tempo och ta egna initiativ utan att kompromissa med säkerheten. Du kommer även att delta i planerade förbättringar och omfattande underhåll under vinterhalvåret när parken är stängd.
Vem söker vi
Vi söker dig som har elektrikerutbildning, gärna med inriktning mot automation. Har du tidigare arbetat med underhåll och felsökning på större maskiner eller industriell utrustning ser vi det som en stor fördel.
Du har god förståelse för styrsystem, kan läsa och tolka elscheman och har en metodisk och analytisk inställning till felsökning.
Du är självgående, flexibel och lösningsorienterad, och trivs både i samarbete med kollegor och i självständigt arbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och kan kommunicera tydligt med kollegor, leverantörer och ibland även våra gäster.
På Gröna Lund blir du en del av ett kompetent team där vi delar kunskap, många skratt och stort engagemang. Du får arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik, med varierande uppdrag och möjlighet att utvecklas inom både automation och underhåll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten gäller dagtid men jourtjänstgöring kan ske under säsong. Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval sker löpande så registrera din ansökan redan idag, sista ansökningsdag är den 5 november. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten är varmt välkommen att kontakta Jesper Frantzén, Elchef, via jesper.frantzen@gronalund.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Daria Halilovic, HR-Partner, via daria.halilovic@gronalund.com
.
På Gröna Lund finns en lokal fackklubb dit du kan vända dig för frågor gällande en eventuell tjänst hos oss. Du når dem via mejl hrf@gronalund.com
.
Om Gröna Lund
Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Under hösten har Gröna Lund en populär Halloweensäsong. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av långt över 1 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823), http://www.gronalund.com/ Arbetsplats
Gröna Lund Jobbnummer
9558485