Automationselektriker till Hydro Extrusions i Finspång
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Hydro Extrusions är en global ledare inom aluminiumprofiler med cirka 100 produktionsenheter i 40 länder och 20 000 medarbetare. Genom att kombinera lokal expertis med ett globalt nätverk och starka utvecklingsresurser erbjuder de allt från standardprofiler till avancerade lösningar för en rad olika industrier.Arbetsuppgifter
Som automationselektriker blir du en del av ett erfaret underhållsteam där du arbetar nära produktionen. Här får du en roll med mycket frihet under ansvar, där du inte bara löser problem utan också är med och utvecklar hur anläggningen fungerar.
Det som utmärker rollen är att vi har en stark intern kompetens inom automation. Anläggningen är till stor del egenutvecklad, vilket innebär att du inte bara följer instruktioner utan är med och påverkar lösningar, förbättringar och hur systemen utvecklas över tid.
Rollen kombinerar felsökning, förebyggande underhåll och utveckling. Du är med och säkerställer driften här och nu, samtidigt som du förbättrar och moderniserar anläggningen.
Du arbetar bland annat med:
Felsökning och åtgärd av akuta el och automationsproblem i produktionen
Förebyggande underhåll och planerade insatser i anläggningen
PLC-arbete där du justerar och vidareutvecklar befintliga program
Byte och uppgradering av frekvensomriktare och drivsystem
Test av motorer och utrustning i verkstad innan driftsättning
Förbättringar kopplade till säkerhet och driftsäkerhet
Arbetet är ungefär 80 procent planerat underhåll och 20 procent felsökning, vilket ger en bra mix mellan struktur och praktiskt problemlösande arbete. Du har stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete inom givna ramar.
Du blir en del av ett team på fem personer och arbetar nära både produktion och underhåll. Du rapporterar till arbetsledare.
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag. Beredskap ingår efter en tid i rollen, cirka var sjätte till sjunde vecka.Profil
Vi söker dig som jobbar med el idag, kanske som automationselektriker, industri/installationselektriker, och som vill ta ett steg närmare automation.
Du är van att felsöka och förstå hur saker hänger ihop, inte bara byta delar. Har du jobbat med PLC eller är nyfiken på att utvecklas inom det, så finns möjligheten här.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom el, gärna från industri.
Vi tror att du känner igen dig i följande:
Du har erfarenhet av elarbete inom industri eller installation
Du har jobbat med felsökning och är trygg med mätinstrument
Du har förståelse för eller intresse av PLC
Du har arbetat med eller känner till givare, sensorer, frekvensomriktare och drivsystem
Du är bekväm med svenska och kan ta till dig engelska manualerKvalifikationer
Elteknisk utbildning eller motsvarande utbildning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Allen-Bradley
Erfarenhet av system som Maintmaster
Erfarenhet från processindustri
Tidigare erfarenhet av Beredskap
Du är tekniskt nyfiken, gillar felsökning och trivs i en roll där du får ta ansvar och tänka själv.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar Hydro Extrusions med Skill. Urvalsprocessen kommer att påbörjas direkt efter sista ansökningsdagen den 19.e april.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35.#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7484092-1960942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
