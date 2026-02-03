Automation på nästa nivå - vi söker dig som vill göra skillnad
2026-02-03
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning av jobbet
På AFRY Advanced Automation i Västerås är vi specialister på att leverera kompletta automationslösningar för process- och tillverkningsindustrin. Vi arbetar med allt från PLC- och HMI-programmering till systemintegration, driftsättning och optimering av komplexa anläggningar. Vårt team kombinerar djup teknisk kompetens med innovativa metoder för att skapa effektiva, säkra och hållbara lösningar. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken, i projekt som spänner över nya turn-key-installationer, ombyggnationer och avancerade driftsättningar.
En vanlig arbetsvecka kan variera beroende på projektets fas. Du kan arbeta med programmering inhouse eller vara ute hos kund för att säkerställa leveranser. Regelbundna avstämningar med projektgruppen och teamet är en naturlig del av arbetet för att hålla dig uppdaterad om vad som pågår inom vår avdelning.
Vi söker dig som har medior erfarenhet och som tar ansvar för ditt eget arbete. Du förväntas bidra till att driva projekt framåt och identifiera möjligheter till nya kunduppdrag av våra tjänster. På sikt ser vi att du utvecklas till en mer drivande roll i projekt, deltar i framtagning av anbudsunderlag och fungerar som mentor för yngre kollegor i teamet.
Du kommer att ha stöd av erfarna medarbetare i teamet, även om vissa uppdrag kan innebära att du arbetar självständigt. Rollen kan i framtiden komma att inkludera säkerhetsklassade uppdrag, då flera av våra kunder har sådana krav. Kvalifikationer
I den här rollen är det viktigt att du är problemlösande och har förmågan att analysera komplexa situationer för att hitta effektiva och hållbara lösningar. Du är resultatorienterad och arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål, samtidigt som du har ett starkt driv att leverera med hög kvalitet. Vi ser också att du är initiativtagande, tar ansvar och vågar föreslå förbättringar som bidrar till projektets framgång. Slutligen är du serviceinriktad och trivs med att skapa goda relationer, både internt och med våra kunder, där du alltid strävar efter att ge bästa möjliga stöd och service.
Krav
Utbildning: Relevant utbildning inom automation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet: Minst 4 års erfarenhet inom branscher relaterad till automation som:
• Tillverkande industri
• Processindustri
• Vatten & Avlopp
• Energi & Värme
Språkkunskaper: Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från:
• Fordon
• Pharma Life Science
Kunskap i olika automationssystem och programvaror inom DCS/PLC/SCADA-system, såsom:
• SIMATIC PCS 7
• ABB 800xA
• Siemens TIA Portal, S7
• AVEVA System Platform
Erfarenhet av äldre ABB-produkter (AC450, MP200) samt systemuppgraderingar
Ytterligare information
Sista ansökningsdag är 2026-02-28. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta mig!
Therese Eriksson, Serive are managertherese.t.eriksson@afry.com
• 46 10 505 25 26
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
