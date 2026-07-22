Automation Engineer på kvällskiftet till PostNord TPL, Brunna
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2026-07-22
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Bli en del av vårt teamSom Automation Engineer får du arbeta tillsammans med ett team som består av 18 personer. Vi söker nu en Automation Engineer till vårt kvällsskift med placering i Brunna, Kungsängen. Dina närmaste kollegor är Team Leaders och automationssupport i skiftet, och du har även nära samarbete med övriga kollegor ifrån dag- och nattskiftet.
Om rollenSom Automation Engineer har du en central roll i att utveckla, optimera och säkerställa en stabil drift av våra automationssystem och tekniska lösningar. Du arbetar med att analysera och förbättra processer för att skapa en säker, effektiv och driftsäker produktion.
I rollen ansvarar du för tekniska förbättringar, felsökning och utveckling av våra automationssystem i nära samarbete med produktion, underhåll och externa leverantörer. Du analyserar driftdata, driver förbättringsarbete och säkerställer att arbetet uppfyller gällande krav inom säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad. Förutom att bidra med specialistkompetens inom automation är du en del av den dagliga driften och underhållsarbetet. Det innebär att du aktivt deltar i reaktivt underhåll, hanterar akuta maskinstopp och stöttar teamet i det dagliga arbetet, samtidigt som du driver tekniska förbättringar och långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Identifiera och föreslå förbättringar för maskiner, processer och arbetsmiljö
Felsöka tekniska problem samt bidra till utveckling och optimering av underhållsstrategier för automatiserade system
Analysera driftstopp och tekniska avvikelser med hjälp av KPI:er och annan driftdata för att identifiera grundorsaker och förebygga återkommande fel
Planera och utföra förebyggande underhåll för att säkerställa en hög driftsäkerhet och minimera oplanerade driftstopp
Vara en aktiv del av det dagliga underhållsarbetet genom att hantera akuta maskinstopp (jambusting), utföra reaktivt underhåll och stötta underhållsteamet vid behov
Genomföra mer avancerade underhållsinsatser som kräver specialistkunskap och erfarenhet
Om digSom person är du analytisk, lösningsorienterad och strukturerad med en god förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt. Du är noggrann och har ett proaktivt arbetssätt där du identifierar förbättringsmöjligheter och arbetar med ständiga förbättringar för att skapa en driftsäker och effektiv verksamhet. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer samtidigt som du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt. Med ett stort tekniskt intresse och ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt driver du förändringar och utvecklingsarbete med säkerhet, kvalitet och driftsäkerhet i fokus.
Vi tror att du har
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom automation, maskinteknik eller annan relevant teknisk utbildning
Erfarenhet av arbete med automationssystem, industriell produktion eller tekniskt underhåll
Kunskap inom felsökning, processoptimering och förbättringsarbete
Erfarenhet av att analysera driftdata och arbeta med KPI:er för att utveckla processer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi levererarAlla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökUrval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga om tjänsten är du välkommen att kontakta:Jonna Kreivi, Automation Manager per mail: jonna.kreivi@tpl.postnord.com
James Carruthers, Automation, IT, Security and Facilities Manager per mail: james.carruthers@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191)
196 37 BRUNNA Arbetsplats
PostNord TPL Jobbnummer
10009274