Autism-erfaren kvinna sökes till barnkund i Fisksätra (20 tim/månad)
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-01-29
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Pojke i 8 årsåldern, han har bland annat autism och ett begränsat ordförråd. Det är viktigt att struktur och rutiner följs, annars kan han bli utåtagerande.
Han är fysisk aktiv och snabb så som avlösare gäller det att hänga med. Efter skolan så sittar han gärna med sin surfplatta.
Att lära känna nya personer är jobbigt men det går om man ger det tid och tålamod.
Kvalifikationer om avlösare:
Kvinna
Erfarenhet av barn
Stor erfarenhet av NPF-diagnoser.
Som avlösare ska du vara bekväm med att tala engelska.
Om tjänsten:
20 tim/månad, utförs på helger. Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9712523