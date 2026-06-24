Aura Rail söker maskinmekaniker - arbete i fält

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-06-24


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Aura Rail söker fältmekaniker till spårbundna arbetsfordon!
Vill du arbeta med avancerad teknik och bidra till att hålla järnvägen i toppskick? Vi söker nu en driven och noggrann mekaniker som skall arbeta med arbetsfordon och spårfordon.
Om rollen Som mekaniker arbetar du med service, underhåll och reparation av arbetsfordon och spårgående maskiner. Du blir en viktig del i att säkerställa driftsäkerhet och funktion i en tekniskt avancerad och säkerhetskritisk miljö.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Arbetsuppgifter
Service och underhåll av spårfordon och arbetsmaskiner

Felsökning och reparation av mekaniska och hydrauliska system

Förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner

Dokumentation av utfört arbete

Vi söker dig som

Har erfarenhet som mekaniker, gärna inom tunga fordon, entreprenadmaskiner eller järnväg

Har goda kunskaper inom mekanik, hydraulik och gärna el

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs med både självständigt arbete och i team

Kan arbeta flexibla tider samt arbeta över hela landet

Har B-körkort (krav)

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av spårfordon eller järnvägsunderhåll samt har certifieringar inom relevanta områden. Kunskap inom elsystem och felsökning värderar vi högt.
Du erbjuds

En stabil och utvecklande arbetsmiljö

Möjlighet att arbeta med modern teknik

Engagerade kollegor och varierande arbetsdagar

Praktisk information:_
Placering: Din bostadsort Start: Enligt överenskommelse
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7805360-2069024".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9977367

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