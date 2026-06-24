Aura Rail söker maskinmekaniker - arbete i fält
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2026-06-24
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, Mölndal
, Partille
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, Lerum
eller i hela Sverige
Aura Rail söker fältmekaniker till spårbundna arbetsfordon!
Vill du arbeta med avancerad teknik och bidra till att hålla järnvägen i toppskick? Vi söker nu en driven och noggrann mekaniker som skall arbeta med arbetsfordon och spårfordon.
Om rollen Som mekaniker arbetar du med service, underhåll och reparation av arbetsfordon och spårgående maskiner. Du blir en viktig del i att säkerställa driftsäkerhet och funktion i en tekniskt avancerad och säkerhetskritisk miljö.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Service och underhåll av spårfordon och arbetsmaskiner
Felsökning och reparation av mekaniska och hydrauliska system
Förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner
Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet som mekaniker, gärna inom tunga fordon, entreprenadmaskiner eller järnväg
Har goda kunskaper inom mekanik, hydraulik och gärna el
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med både självständigt arbete och i team
Kan arbeta flexibla tider samt arbeta över hela landet
Har B-körkort (krav)
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av spårfordon eller järnvägsunderhåll samt har certifieringar inom relevanta områden. Kunskap inom elsystem och felsökning värderar vi högt.
Du erbjuds
En stabil och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med modern teknik
Engagerade kollegor och varierande arbetsdagar
Praktisk information:_
Placering: Din bostadsort Start: Enligt överenskommelse
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7805360-2069024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9977367