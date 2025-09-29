Auktoriserad teckenspråkstolk med erfarenhet av utbildningstolkning
Skandinavisk Kommunikation AB / Språkvetarjobb / Göteborg Visa alla språkvetarjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skandinavisk Kommunikation AB i Göteborg
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker teckenspråkstolk
Är du en auktoriserad teckenspråkstolk med erfarenhet inom utbildningstolkning i skolmiljö samt inom andra områden och arbetar som frilansare och bor i Göteborg med omnejd? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Skandinavisk Kommunikation/Linguacom är en ledande fullservicebyrå inom språkbranschen, ett rikstäckande tolk- och översättningsbolag. Med 30 års samlad erfarenhet kan vi göra nytta - på riktigt.
Genom dotterbolaget Skandinavisk Kommunikation AB förvärvade Skandinavisk Hälsovård Group, i september 2023, rörelsen i Lingua Communications Nordic AB:s konkursbo och är numera nya ägare till Linguacom.
Om uppdragen
Vi söker dig som är frilanstolk och vill ingå i vårt nätverk av professionella tolkar.
Vi erbjuder tolkservice till personer runt om i hela Sverige som är döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva.
Uppdragen varierar i typ, plats och omfattning, och kan inkludera tolkning inom:
ArbetslivUtbildningsbakgrund
Myndighetskontakter
Vård och hälsa
Sociala och privata sammanhang
Vi erbjuder både fysiska och digitala uppdrag - du väljer själv vad som passar dig.
Vi söker dig som:
Är auktoriserad via Kammarkollegiet och har erfarenhet av yrket och hög yrkesetik
Har erfarenhet av utbildningstolkning i skolmiljö
Är flexibel, självständig och serviceinriktad
Vi erbjuder:
Varierande och stimulerande uppdrag
Ett gott och respektfullt samarbete
Snabb och smidig kommunikation
Konkurrenskraftig ersättning och tydliga villkor
Vill du veta mer eller skicka in din intresseanmälan?
Skicka din intresseanmälan direkt till: info@linguacom.se
eller vi vår hemsida www.linguacom.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Endast via e-post
E-post: info@linguacom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teckenspråkstolk". Arbetsgivare Skandinavisk Kommunikation AB
(org.nr 559434-2049) Jobbnummer
9531696