Auktoriserad revisor med siktet inställt på partnerskap
Om möjligheten
Vi söker nu dig som är auktoriserad revisor och vill ta nästa steg i karriären - mot partnerskap hos en välkänd och etablerad revisionsbyrå.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera din gedigna revisionskompetens med ett större affärsansvar och påverka både kundrelationer, team och byråns framtida utveckling.
I rollen blir du en nyckelperson i ett engagerat och kompetent team där du får stort utrymme att forma din roll och vara med på en fortsatt tillväxtresa. Du kommer arbeta nära både kunder och kollegor, utveckla affären, bidra till strategiska beslut och successivt ta ett större ägaransvar.
Vi söker dig som:
Är auktoriserad revisor och har flera års erfarenhet från kvalificerat revisionsarbete.
Har ett affärsdrivet mindset och trivs i kundnära roller.
Vill utvecklas mot partnerskap och vara med och driva byrån framåt.
Är en lagspelare som gillar att coacha och utveckla andra.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill ha mer inflytande, större ansvar och vara en del av ett framgångsrikt och välrenommerat revisionsföretag - samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll och tar nästa kliv i karriären.
Vår kund erbjuderDu får möjlighet att utveckla din kompetens, ta stort ansvar från dag ett och påverka ditt arbete. Arbetsmiljön präglas av en familjär kultur, högt i tak och ett öppet klimat. Här satsar man på individuell utveckling med fokus på utbildning, långsiktiga karriärmöjligheter och modern teknik som stöttar det dagliga arbetet. Utöver detta erbjuds ett attraktivt förmånspaket, hälsofrämjande aktiviteter, sociala tillställningar och framför allt trevliga kollegor.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
